Cohabiter après la séparation n’est pas rare

Bill de Blasio, ancien maire de New York, et son épouse Chirlane McCray ont annoncé leur séparation en début de semaine. Mais la fin de leur union ne ressemble pas à ce que beaucoup décriraient comme un divorce typique. En fait, ils ne divorcent pas du tout. « Ils n’envisagent pas de divorcer, ont-ils dit, mais sortiront avec d’autres personnes », Le New York Times signalé. « Ils continueront à partager la maison de ville de Park Slope où ils ont élevé leurs deux enfants, maintenant dans la vingtaine… » Cet arrangement est de moins en moins rare, explique la psychologue Lisa Marie Bobby. Elle est également directrice clinique de Développement de l’auto-assistance et du coaching à Denver. « Vous savez ce que j’ai vu, et je pense que c’est très positif, c’est que les gens restent en dehors des coins, restent en dehors du noir ou du blanc, tout ou rien », dit-elle. « Je pense qu’il y a plus de reconnaissance pour toutes les zones grises entre [being married and divorced]et j’ai certainement vu et travaillé avec des couples qui se séparent et vivent ensemble. »

« Les gens se sentent capables d’écrire leur propre histoire »

Divorcer de manière non traditionnelle n’est pas totalement inconnu. Nous nous souvenons tous du découplage conscient de Gwyneth Paltrow et Chris Martin en 2014. Ces dernières années, dit Bobby, de plus en plus de couples adoptent une transition plus douce hors du mariage. Parfois, cette transition peut plonger dans l’exploration de la non-monogamie. En fait, plus d’un quart des Américains se disent intéressés par une relation ouverte, selon un sondage réalisé en 2021 par YouGov. « Les gens sentent qu’il est possible de prendre les bons côtés d’une relation, de les valoriser et de les apprécier, et se rendent compte qu’un pacte conjugal stéréotypé ne fonctionne pas pour eux, ils doivent donc faire quelque chose de différent », dit-elle.

