Cofondateur de DeepMind : L’IA générative n’est qu’une phase. La prochaine étape est l’IA interactive.

J’ai toujours été intéressé par le pouvoir, la politique, etc. Vous savez, les principes des droits de l’homme sont essentiellement des compromis, une négociation constante et continue entre toutes ces différentes tensions contradictoires. Je pouvais voir que les humains étaient aux prises avec cela : nous sommes pleins de nos propres préjugés et angles morts. Le travail des militants, des gouvernements locaux, nationaux, internationaux, et cetera, tout cela est tout simplement lent, inefficace et faillible.

Imaginez si vous n’aviez pas de faillibilité humaine. Je pense qu’il est possible de construire des IA qui reflètent véritablement notre meilleur moi collectif et qui, à terme, permettront de faire de meilleurs compromis, de manière plus cohérente et plus équitable, en notre nom.

Et c’est toujours ce qui vous motive ?

Je veux dire, bien sûr, après DeepMind, je n’ai plus jamais eu à travailler. Je n’avais certainement pas besoin d’écrire un livre ou quoi que ce soit du genre. L’argent n’a jamais été une motivation. C’est toujours, vous savez, juste un effet secondaire.

Pour moi, l’objectif n’a jamais été autre chose que de savoir comment faire le bien dans le monde et comment faire avancer le monde d’une manière saine et satisfaisante. Même en 2009, lorsque j’ai commencé à envisager de me lancer dans la technologie, j’ai pu constater que l’IA représentait un moyen juste et précis de fournir des services dans le monde.

Je ne peux m’empêcher de penser qu’il était plus facile de dire ce genre de chose il y a 10 ou 15 ans, avant que nous ayons vu bon nombre des inconvénients de la technologie. Comment parvenez-vous à maintenir votre optimisme ?

Je pense que nous sommes obsédés par la question de savoir si vous êtes optimiste ou pessimiste. C’est une façon complètement biaisée de voir les choses. Je ne veux pas l’être non plus. Je veux regarder froidement les avantages et les menaces. Et de là où je me trouve, nous pouvons très clairement voir qu’à chaque augmentation d’échelle de ces grands modèles linguistiques, ils deviennent plus contrôlables.

Il y a deux ans, la conversation – à tort, pensais-je à l’époque – était : « Oh, ils vont juste produire des discours toxiques, régurgités, biaisés et racistes. » Je me disais, c’est un instantané dans le temps. Je pense que ce que les gens perdent de vue, c’est la progression année après année, et la trajectoire de cette progression.