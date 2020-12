2020 a été une année folle.

Ce qui commence comme une ambiance «Ce sera mon année», bientôt catapulté dans une pandémie mondiale, rester à la maison et s’adapter à ce qui est la «nouvelle normalité».

Le travail à domicile, les masques, le désinfectant pour les mains, les techniques de lavage en 20 secondes font désormais partie de notre routine quotidienne: tout comme les mèmes que nous pouvons simplement reconnaître à partir de la musique.

La danse du cercueil est la danse la plus populaire de cette année, même si ce n’est pas une danse que vous pouvez faire en personne: ce n’est pas le fil Fornite.

La «danse du cercueil» est un mème Internet comprenant un groupe vidéo de gars au Ghana, vêtus de tenues funéraires, portant un cercueil et dansant. Le mème a pris de la popularité après la musique de «Astronomia» de Vicetone & Tony Igy.

Les six porteurs portant un cercueil et dansant, connus sous le nom de danse du cercueil du Ghana, sont récemment devenus un modèle de mème populaire. La danse du cercueil du Ghana qui remonte à 2015 est récemment devenue virale et a été adaptée à de nombreux mèmes. Au Ghana, on pense que danser avec le cercueil lors des funérailles apporte de la joie à l’âme du défunt.

Google, décrit le danser comme «Au Ghana, les funérailles sont des affaires de célébration empreintes de faste et de style, et personne ne les apporte mieux que Nana Otafrija Pallbearing & Waiting Services – les porteurs dansants du sud du Ghana.

La danse est devenue une sensation virale en 2015 après qu’une femme a partagé une vidéo des funérailles de sa belle-mère. Il a refait surface en février 2020, lorsqu’un message sur les réseaux sociaux l’a intégré dans une vidéo #fail, lançant le mème – et apportant un sourire, un rire et un message poignant sur le fait de faire face à des moments de douleur et de tristesse avec positivité et joie. «

Regardez une version du mème de danse du cercueil ci-dessous.

De nombreuses personnes ont recréé le mème pour en faire leurs propres versions.

Lire aussi: Vous voulez recréer la mélodie des danseurs funéraires du Ghana sur votre téléphone? Cette vidéo TikTok montre comment

Lisez aussi: Un YouTuber vient de recréer le mème de danse du cercueil sur une serrure de porte à clavier

Pendant la pandémie, après qu’ils sont redevenus viraux, alors que le monde était aux prises avec le Covid-19 crise, les danseurs de cercueil du Ghana ont exprimé leur gratitude aux médecins à la pointe de la tâche gigantesque de lutter contre la situation pandémique.

«De NANA OTAFRIJA à tous les médecins et travailleurs médicaux du monde», lit-on dans la légende de la vidéo mise en ligne sur Instagram par l’un des membres du groupe.