Coffey Architects conçoit un complexe pour retraités à Surrey

Le studio britannique Coffey Architects a achevé Cobham Bowers, une communauté d’habitation plus tardive à Surrey conçue pour créer “un mélange harmonieux entre la vie personnelle et communautaire”.

Développé en collaboration avec un spécialiste des résidences pour retraités Pégasele projet se compose de deux blocs résidentiels à pignon disposés autour d’un pavillon communal de basse altitude et d’un jardin central aux murs de silex.

“La conception et l’aménagement visent à créer un sentiment de communauté et de voisinage et à maximiser les possibilités pour les résidents de sortir à l’extérieur.” Architectes Coffey Le réalisateur Lee Marsden a déclaré à Dezeen.

“En plaçant le confort et le bien-être des résidents au premier plan, nous avons veillé à ce que chaque aspect de la conception respire la beauté sans compromis”, a ajouté le directeur Phil Coffey.

Les structures résidentielles en briques contiennent 53 appartements d’une ou deux chambres regroupés en groupes de quatre autour de zones localisées. halls privés.

En utilisant les empreintes compactes des appartements, Coffey Architects a configuré les bâtiments rectilignes pour maximiser les possibilités d’orientations à double aspect sur l’ensemble du site en forme de L.

Les espaces de vie ont été intégrés à de vastes vitrages, balcons et terrasses, que le studio a combinés pour exploiter la lumière naturelle, tout en cherchant également à encourager les liens visuels avec la localité.

“Nous donnons la priorité aux espaces de vie lumineux et spacieux qui accueillent la lumière naturelle et les vues les plus longues”, a expliqué Marsden. “Chaque appartement dispose d’un balcon ou d’une terrasse, et toutes les fenêtres s’étendent du sol au plafond pour vraiment améliorer cette connexion.”

“Les espaces de circulation au sein de la communauté [are also] généreusement proportionné et bien éclairé, améliorant l’expérience globale et facilitant un mélange harmonieux entre la vie personnelle et communautaire.

Niché au centre du site, un pavillon d’entrée au rez-de-chaussée offre aux résidents des espaces multifonctionnels partagés adjacents au jardin de la cour.

“Le pavillon et le jardin clos au centre du plan créent une séquence d’espaces qui assurent une transition claire et lisible du jardin public au jardin clos” extérieur “”, a déclaré Marsden. Ceux-ci ont été conçus pour servir de « seuil semi-public menant au pavillon ».

Le jardin a été conçu pour faire écho au parc Painshill à proximité et était entouré de murs bordés de silex d’origine locale, communal sièges et bords paysagers.

Dans le but de s’harmoniser davantage avec la langue vernaculaire environnante, le studio a utilisé des toits à pignon en pente multidirectionnels pour signaler la présence de la communauté depuis le paysage de rue.

Brique gris clair avec mortier blanc, toiture en tuiles rouges et le silex non taillé définit l’extérieur des bâtiments.

“La brique de couleur claire contraste avec les bâtiments en briques locaux plus anciens à proximité, tandis que les tuiles d’argile rouge plus traditionnelles utilisées sur le toit relient le village depuis des vues plus longues”, a expliqué le studio.

“Un seul ton de brique a été choisi pour assurer la cohérence des blocs résidentiels, mais nous avons veillé à permettre une subtile différence de forme pour assurer l’identité. CLe contraste au niveau du sol est assuré par une finition de mortier inclinée distincte pour ajouter du caractère.

Coffey Architects a été créé par Phil Coffey en 2005.

D’autres projets récents du studio basé à Londres incluent un projet de logements et d’espaces artistiques à usage mixte occupant une ancienne zone industrielle à Bermondsey et une maison contemporaine dans le Dorset informée par des granges rurales.

La photographie est de Phil Coffey.