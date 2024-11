CoffeeSpace est une application de type Hinge qui veut vous aider à trouver votre co-fondateur

CaféEspace a pour mission d’aider les gens à trouver des partenaires pour leurs idées de startup en ligne. La startup, qui a exposé dans le cadre du Startup Battlefield 200 à TechCrunch Disrupt 2024, a lancé une application de réseautage social qui met en relation les personnes explorant des idées de startup et recherchant des co-fondateurs.

L’algorithme de la startup ne sélectionne que les candidats qui répondent aux exigences de chacun. Vous pouvez filtrer les candidats potentiels en fonction de plusieurs filtres différents, notamment l’expertise, l’emplacement, le secteur, etc.

Hazim Mohamad, PDG de CoffeeSpace, a déclaré à TechCrunch qu’il pensait que lorsque vous recherchez un co-fondateur pour votre idée d’entreprise, vous voulez aller au-delà d’un CV traditionnel. C’est pourquoi l’application donne aux utilisateurs un aperçu de la personnalité et des styles de travail des autres afin de aider les gens à savoir si un candidat correspondant serait un candidat idéal.

« Nous aidons les gens à réaliser leur rêve d’explorer leurs idées de startup », a déclaré Mohamed. « Nous pensons que CoffeeSpace va changer la façon dont les gens peuvent trouver des partenaires commerciaux, tout comme ce que Tinder a fait pour les rencontres en ligne il y a 10 ans. »

Crédits images :CaféEspace

Le réseau social a été lancé en mars et compte actuellement plus de 7 000 utilisateurs. Depuis son lancement, CoffeeSpace a enregistré plus de 270 000 balayages sur l’application.

En termes d’interface utilisateur de l’application, la startup s’est inspirée de Hinge. Lorsque vous vous inscrivez à la plateforme, votre profil CoffeeSpace comprendra un mélange de données publiques et privées. Les données publiques proviennent de votre profil LinkedIn, tandis que vous saisissez vous-même les données privées.

Les données privées comprennent des informations sur votre emplacement et le type de co-fondateur que vous recherchez. Par exemple, vous pouvez noter que vous recherchez une personne ayant une formation en conception de produits.

La plateforme fonctionne sur un modèle freemium, car les utilisateurs peuvent accéder à l’application et obtenir 10 matchs gratuitement. Si vous souhaitez débloquer plus de matchs, vous pouvez vous abonner à l’offre premium du service, qui coûte 50 $ par mois. L’abonnement premium débloque également des filtres supplémentaires que vous pouvez utiliser pour affiner encore plus votre recherche.

CoffeeSpace est disponible sur IOS et Androïde.