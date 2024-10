Coffee Check : pourquoi un YouTuber technologique a décidé d’ouvrir un café

Depuis huit mois, David Cogen mène une double vie. De jour : un YouTubeur et créateur, le visage de LeDéverrouillerexaminant les téléphones et testant les vélos électriques et expliquant comment fonctionnent réellement les fumeurs de nourriture. La nuit, le matin et à chaque autre moment disponible entre les deux : un entrepreneur de café qui travaille à la création et à l’exploitation d’un spot à Brooklyn appelé Coffee Check. Tout a commencé à la fin de l’année dernière et s’est rapidement intensifié. Il avait besoin d’un nouvel espace de travail après la fin de son précédent bail, a eu une idée commerciale qui n’a pas vraiment abouti, a décidé de transformer son nouvel espace en une torréfaction de café, puis s’est rendu compte qu’il y avait une porte d’entrée donnant sur la rue. Pourquoi ne pas aussi ouvrir un café ?

Chèque de café est ouvert depuis fin août et le matin de ma visite, il est incroyablement occupé pour un tout nouvel endroit caché dans une rue par ailleurs résidentielle de Greenpoint. L’espace est aéré et ouvert, avec un long comptoir et un bar sur le côté droit et une grande table commune en bois sur la gauche. Un client est assis dans un fauteuil confortable dans un coin et répond à un appel professionnel à un volume étonnamment élevé. Il y a des prises partout, le Wi-Fi est incroyablement rapide et la configuration d’éclairage intelligente est conçue pour à la fois être belle et garder les plantes d’intérieur en vie. C’est votre café local, conçu par un grand connaisseur de la technologie.

Cogen lui-même arrive vers 10h30, s’enregistre auprès des baristas, puis me propose de visiter les lieux. Il me guide à travers le café, puis à travers une porte vitrée verrouillée dans la moitié arrière de l’espace de Coffee Check, qui est un studio de production entièrement fonctionnel que d’autres créateurs et entreprises peuvent louer sur Peerspace. (Si vous comptez, il dirige désormais trois entreprises : YouTube, café et propriétaire.) Il est particulièrement enthousiasmé par la cuisine, ce que l’on ne trouve généralement pas dans un studio à louer – et il l’a aménagée de manière à ce qu’elle soit facile à retirer et à ajouter des appareils électroménagers, dans l’espoir de faire des critiques de gadgets de cuisine sur YouTube. Un groupe de vélos électriques, tirés d’une autre vidéo, sont assis dans un coin, à côté d’un monstrueux téléviseur Samsung destiné à une prochaine vidéo.

Finalement, Cogen me conduit dans le studio de podcast, un immense stand avec un canapé et deux chaises qu’il dit avoir acheté en Finlande – et obtenu à prix réduit en proposant de laisser le stand servir de salle d’exposition de l’entreprise à New York. (Cela fait quatre entreprises.) Cogen s’assoit sur une chaise, me montre le canapé, allume les microphones Logitech et commence à me raconter son histoire.

Sur cet épisode de Le Vergecastle deuxième de la mini-série en deux parties que nous appelons « Comment réussir dans le futur », Cogen raconte comment un YouTuber devient propriétaire d’un café. Nous revenons sur la façon dont l’expression « café, chèque » est devenue partie intégrante de sa marque, puis nous expliquons comment il a transformé son amour du café en une connaissance approfondie de celui-ci et ce qu’il a fallu pour obtenir Coffee Check. et courir.

Cogen a passé beaucoup de temps à réfléchir au mélange de contenu et de café dans sa vie future. Après 13 ans de vie de créateur permanent, il y a quelque chose de romantique et de plus lent à diriger une entreprise locale. Mais il a également passé des années à filmer son café pour ses vidéos ; aspire-t-il aussi à devenir un YouTuber de café ? Et pouvez-vous créer du contenu sur votre entreprise sans devenir une entreprise de contenu et sans changer l’objectif général de ce que vous avez créé ? Cogen est aux prises avec les mêmes problèmes auxquels tous les créateurs sont confrontés – et il a consacré son argent et son temps à essayer de l’améliorer.

Si vous souhaitez en savoir plus sur tout ce dont nous discutons dans cet épisode, voici quelques liens pour commencer :

