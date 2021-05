Coeursamba choque la Terre Mère des 1000 Guinées françaises | Actualités des courses

Coeursamba a refusé à Mother Earth un doublé classique avec une victoire choc dans l’Emirates Poule d’Essai des Pouliches à ParisLongchamp.

Après avoir remporté la victoire dans les 1000 Guinées à Newmarket il y a quinze jours, la Terre Mère entraînée par Aidan O’Brien était la favorite 6-4 à suivre dans l’équivalent français, avec Christophe Soumillon entrant pour la course.

La pouliche Zoffany a beaucoup voyagé pendant une grande partie du concours d’un mile et a brièvement semblé prête à l’emporter après avoir bien réussi dans les deux derniers stades.

Cependant, elle n’a pas repris aussi bien que Coeursamba de Jean-Claude Rouget, qui était un tir 66-1 sous Cristian Demuro mais a gagné avec quelque chose à revendre.

La joueuse de trois ans n’avait remporté qu’un seul de ses sept départs précédents, terminant récemment troisième du Prix du Louvre sur le parcours et la distance le mois dernier.

Rouget a déclaré à Sky Sports Racing: « C’est toujours un grand plaisir de gagner un Groupe Un. Ce n’est pas facile, la course était très ouverte et ma pouliche a montré de très bonnes choses l’année dernière au plus haut niveau, mais n’a pas gagné une course de Groupe.

«Elle s’est bien reposée au haras tout l’hiver et nous lui avons offert une première course (de l’année) très douce.

«Aujourd’hui, elle était au top, elle avait un bon nul et elle a fait la double accélération que j’aime pour les chevaux du groupe 1.

« Elle a beaucoup progressé depuis le Prix du Louvre. Quand je l’ai sellée aujourd’hui, j’ai senti qu’elle avait grandi. »

Il semble peu probable que Coeursamba enchérisse pour davantage de gloire classique dans les French Oaks, avec Rouget désireux de s’en tenir à une distance plus courte – potentiellement dans les Coronation Stakes à Royal Ascot.

Il a ajouté: « Je sens qu’elle va mieux à un kilomètre et demi.

«C’est (Coronation Stakes) possible. Elle n’est pas inscrite – je n’ai inscrit aucun cheval à cause de beaucoup de choses.

« Il y a le Prix Rothschild ou elle peut courir le Prix Jean Prat contre les poulains, ou nous pourrions compléter (pour les Coronation Stakes). »