Coeurs 3 – 2 Motherwell

Lawrence Shankland a marqué un penalty à la 89e minute pour permettre à 10 Hearts de remporter une victoire 3-2 contre Motherwell dans un thriller de Tynecastle.

La victoire des hôtes signifie qu’ils terminent le week-end à la quatrième place de la Premiership écossaise, tandis que les visiteurs se situent à la neuvième place.

Le carton rouge décerné à Jorge Grant des Hearts à la 38e minute a été le premier incident notable, le milieu de terrain étant expulsé après avoir attrapé Callum Slattery dans la foulée après un tacle précipité.

Mais l’équipe de Robbie Neilson n’a pas été découragée et est allée de l’avant grâce aux buts d’Andy Halliday de part et d’autre de la mi-temps, l’arrière gauche en marquant désormais quatre en quatre matches.

Motherwell a riposté lorsque Louis Moult est sorti du banc pour marquer son premier but depuis son retour en prêt le jour de la date limite et Blair Spittal a terminé un excellent mouvement pour égaliser à la 79e minute.

Mais les visiteurs n’ont pas pu miser sur leur égalisation et Shankland a marqué son 12e but de la saison après que Sondre Solholm ait été pénalisé pour le handball.

Image:

Jorge Grant de Hearts reçoit ses ordres de marche





Les deux équipes ont montré une intention offensive dès le début et Shankland a menacé trois fois de suite autour de la marque des 12 minutes. Liam Kelly a arrêté sa tentative de lob et a sauvé une tête de chaque côté d’une autre tête bloquée par Grant dans la bouche de but.

Motherwell – qui a perdu Paul McGinn sur blessure – avait une chance décente après avoir remporté le ballon en haut du parc, mais Kevin van Veen a tiré à 20 mètres, avant que la passe en arrière de Stephen O’Donnell ne mette Kelly en difficulté et que le gardien de but ne soit forcé de arrêt de Cammy Devlin, qui a tranché le rebond.

Les occasions continuaient à se présenter, avec le défenseur de Motherwell Rickie Lamie voyant sa tête détournée juste à côté de Toby Sibbick et Slattery a jeté un coup d’œil à côté d’une brillante livraison de Spittal.

Grant a ensuite obtenu ses ordres de marche mais avant que le jeu ne puisse se calmer, Hearts était en tête. Halliday avait une tête détournée d’un corner de Robert Snodgrass avant de marquer du suivant, bouclant un effort sur Matt Penney sur la ligne dans le temps d’arrêt.

L’équipe locale célébrait à nouveau environ 70 secondes après le début de la seconde période lorsque l’ancien joueur des Rangers a couru sur la passe intérieure de Barrie McKay et a balayé un premier tir à l’intérieur du deuxième poteau.

Moult a ensuite remplacé Motherwell et a marqué dans les six minutes après avoir été renversé par Gordon. Le gardien de but était incrédule qu’un contrôle VAR ne l’ait pas exonéré et il n’a pas pu empêcher le penalty.

Image:

Louis Moult de Motherwell célèbre son premier but depuis son retour au club





L’équipe de Steven Hammell a ensuite égalisé lorsque Spittal s’est glissé pour convertir le centre bas de Stuart McKinstry, mais les 10 hommes ont trouvé des réserves d’énergie supplémentaires après leur défaite en milieu de semaine à Istanbul Basaksehir et ont été récompensés lorsque Solholm a été pénalisé lorsque le centre de Harry Cochrane a touché son bras.

Shankland a envoyé Kelly dans le mauvais sens avant que Gordon ne s’assure des points avec un arrêt acrobatique d’une volée de Sean Goss.

Neilson: VAR s’est trompé sur Grant Red

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le patron de Hearts, Robbie Neilson, n’était pas satisfait de la décision des officiels d’expulser Jorge Grant lors de leur victoire 3-2 sur Motherwell



Neilson a salué la réponse de son équipe à la perte de Grant, en particulier compte tenu de leurs efforts en milieu de semaine dans la Ligue de conférence Europa, déclarant : “Ravi de l’esprit de l’équipe, de revenir d’Istanbul tard jeudi soir après un match très difficile.

“Nous avons demandé aux joueurs de repartir et ils nous ont tout donné. Nous avons fait expulser un homme et nous avons dû nous battre pendant une bonne heure.”

Cependant, le patron de Hearts n’était pas satisfait de la décision d’expulser Grant, ajoutant: “Je l’ai vu plusieurs fois et l’arbitre a compris que c’était haut et imprudent, mais quand vous regardez le tacle, c’était au sol. Oui, il prend contact, mais je n’ai pas trouvé que c’était trop agressif.

“La plus grande déception est que cela va au VAR et qu’il ne va pas ensuite le regarder. Vous espérez juste qu’ils auraient un peu de force pour aller le faire. Le VAR est censé prendre les bonnes décisions, mais je ne le fais pas. pense qu’il a bien fait les choses aujourd’hui.”

Hammell: C’est une autre histoire de malchance

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le manager de Motherwell, Steven Hammell, a eu du mal à trouver des points positifs après que leur défaite 3-2 contre Hearts les ait laissés neuvièmes en Premiership écossaise.



Hammell a déploré l’incapacité de Motherwell à tirer le meilleur parti de leur avantage numérique, en disant: “C’est une autre difficile à prendre. C’est une autre histoire de malchance de notre point de vue.

“J’ai senti que nous en avions assez du match pour repartir avec trois points. Au minimum, nous aurions dû en remporter un, donc repartir sans rien est décevant.

“Quand nous nous retrouvons avec autant de ballon que nous en avions et autant de pression que nous en avions, nous aurions dû pouvoir repartir avec un point. C’est extrêmement décevant et il y a beaucoup de choses sur lesquelles travailler.”

Et après?

Cœurs se diriger vers Rangers le mercredi à 19h45 avant de retourner à domicile contre Livingston le samedi 12 novembre. Le coup d’envoi est à 15h.

Motherwell héberger celtique le mercredi à la même heure, puis rendez-vous à Saint-Johnstone trois jours plus tard, également à 15 heures.