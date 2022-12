Coeurs 3 – 1 Kilmarnock

Hearts s’est déplacé à un point de la troisième place dans la Premiership cinch alors que Lawrence Shankland a réussi un doublé lors de sa victoire 3-1 contre Kilmarnock à Tynecastle.

Les buts dans les 30 premières minutes de Josh Ginnelly et du meilleur buteur Shankland avaient le contrôle des Jambos jusqu’à ce que la frappe d’Ash Taylor à la 74e minute ramène les visiteurs dans la course.

Cependant, Shankland a apaisé les nerfs des hôtes avec une pénalité tardive alors qu’ils passaient aux basques d’Aberdeen dans la course pour l’Europe.

Hearts a apporté trois changements à l’équipe qui a commencé le dernier match avant la pause de la Coupe du monde alors que Craig Halkett, Stephen Kingsley et Andy Halliday ont remplacé Toby Sibbick, Orestis Kiomourtzoglou et le suspendu Kye Rowles.

Killie a initialement apporté deux modifications à l’équipe qui a commencé sa victoire 1-0 sur Hibernian cinq semaines auparavant alors que Kerr McInroy et Taylor remplaçaient Fraser Murray et Jeriel Dorsett.

Image:

Josh Ginnelly (L) a marqué le premier match de Hearts en première mi-temps.





Cependant, ils ont été contraints à un troisième ajustement peu de temps avant le coup d’envoi lorsque Innes Cameron a semblé subir une grave blessure lors de l’échauffement et que l’attaquant de 17 ans Bobby Wales a été promu du banc pour faire son premier départ.

Les hôtes ont pris les devants dès la première ouverture franche du match à la 19e minute. Le défenseur de Killie, Joe Wright, a fait un gâchis en traitant le ballon de Kingsley par-dessus et Ginnelly s’est accroché au ballon rebondissant, s’est stabilisé et a tiré une frappe clinique devant Sam Walker exposé juste à l’intérieur de la surface.

Ginnelly aurait dû doubler son total quatre minutes plus tard lorsqu’il est arrivé à la fin d’une autre longue passe de Kingsley, mais il a envoyé son tir incliné terriblement loin du deuxième poteau.

Hearts a étendu son avance à la 29e minute lorsque le joli coup franc de Robert Snodgrass depuis la gauche a été hoché de la tête à bout portant par Shankland.

Image:

Le but de Shankland de porter le score à 2-0 avant son penalty tardif.





Les Jambos pensaient qu’ils avaient un troisième à la 36e minute quand Alex Cochrane a foré dans une finition à angle bas après avoir été mis en place par Ginnelly, mais le but a été exclu pour hors-jeu.

L’équipe de Tynecastle jouait la queue en l’air et ils se sont rapprochés trois minutes avant la pause lorsque Ginnelly a décoché un tir de peu à l’intérieur de la surface après un bon jeu de Barrie McKay et Shankland pour le mettre en place.

Killie a eu sa première véritable chance du match à la dernière minute de la première mi-temps, mais Liam Donnelly a jeté un coup d’œil large de la tête du coin de McInroy, Lewis Mayo étant tout simplement incapable de le toucher au deuxième poteau.

Hearts menaçait une minute après la reprise quand Halliday voyait un tir dévié autour d’un poteau par Walker. Le gardien des Hearts, Craig Gordon, a dû faire un bon arrêt pour empêcher la tête de Joe Wright à la 51e minute.

Michael Smith et Cochrane ont tous deux envoyé des tirs de peu à côté du bord de la surface alors que les hôtes, qui avaient dominé pendant de longues périodes, cherchaient à tuer le match.

Mais Killie en a retiré un à la 74e minute lorsque Taylor s’est faufilé au deuxième poteau pour frapper à la maison un coup franc de Daniel Armstrong.

Hearts s’est soudainement retrouvé en danger de rejeter ce qui aurait dû être une victoire confortable, mais ils ont retrouvé leur coussin de deux buts à la 88e minute lorsque Shankland a converti un penalty après que Wright ait été pénalisé pour le handball.

Neilson impressionné par ses performances après la Coupe du monde

Le patron de Hearts, Robbie Neilson : “Après la pause de la Coupe du monde, vous ne savez jamais vraiment ce que vous allez obtenir. En regardant le match Rangers-Hibs et même Aberdeen-Celtic, j’ai pensé qu’il y avait un tout petit peu de léthargie et c’était toujours notre inquiétude à venir. dans cela.

“Je pensais que nous avions très bien joué en première mi-temps, mais en seconde mi-temps, je ne pensais pas que nous avions vraiment le contrôle. Kilmarnock est intervenu davantage, mais j’étais ravi de le voir.

“Nous avions l’air bien en première mi-temps. Nous avons élevé nos arrières latéraux et nos milieux de terrain, ce qui était vraiment agréable, et nous aurions potentiellement pu marquer un peu plus, mais en seconde période, nous devons continuer à le faire.

“Kilmarnock a changé quelques joueurs et a été un peu plus agressif avec nous. Nous n’avons pas géré la situation aussi bien que nous le devrions, il y a donc encore beaucoup de choses à régler.”

Docherty : Killie pas assez compétitif en première mi-temps

Tony Docherty, assistant de Kilmarnock : “Quand vous venez à Tynecastle, ce doit être une performance de 90 minutes, pas de 45 minutes. Vous ne pouvez pas leur donner d’impulsion et j’ai senti que nous l’avons fait.

“Nous n’étions pas assez compétitifs en première mi-temps. Lorsque nous sommes entrés à la mi-temps, nous avons résolu de nombreux problèmes et je pense que nous avons eu une très bonne performance de 45 minutes qui aurait dû nous faire sortir quelque chose du match.”

Et après?

Kilmarnock est parti pour Motherwell le 23 décembre, coup d’envoi à 19h45.

Les cœurs voyagent pour affronter Dundee United la veille de Noël. Ce match débute à 14h.