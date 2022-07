Coeurs 2 – 1 Ross Co

Les buts des attaquants Alan Forrest et Barrie McKay en deuxième mi-temps ont été suffisants pour permettre aux Hearts de remporter une victoire 2-1 à domicile contre le comté de Ross lors de leur match d’ouverture en Premiership samedi.

Les Staggies étaient la meilleure équipe en première mi-temps et ont frappé les boiseries deux fois avant la pause.

Mais les hôtes, soulagés d’être toujours à égalité, ont intensifié les choses après l’intervalle et se sont inscrits deux buts devant avant que Jordan White ne riposte pour organiser une finale tendue.

Comment Hearts a commencé par la victoire…

Barrie McKay (L) des Hearts célèbre après avoir fait 2-0





Hearts, souhaitant poursuivre son impressionnante troisième place de la saison dernière, a fait ses débuts en compétition à Kye Rowles, Lawrence Shankland et Forrest, tandis que d’autres nouvelles recrues Lewis Neilson et Jorge Grant figuraient parmi les remplaçants. L’influent défenseur Stephen Kingsley a raté le match en raison d’une blessure.

Le patron du comté, Malky Mackay, dont l’équipe a traversé son groupe Premier Sports Cup, a inclus trois signatures estivales dans le onze de départ – Ben Purrington, Jordy Hiwula et Owura Edwards.

Avant le coup d’envoi, Hearts a rendu hommage à l’ancien joueur populaire Drew Busby, décédé début juillet, avec un tifo au Wheatfield Stand et une minute de silence.

Les hôtes ont eu la première tentative du match à la neuvième minute lorsque Shankland a tiré juste à côté de 25 mètres après que Michael Smith ait conduit de manière impressionnante dans la moitié du comté.

Les visiteurs ont menacé deux minutes plus tard lorsque Hiwula a tiré juste à côté du bord de la surface après avoir été piégé par Edwards.

Le comté s’est de nouveau rapproché à la 17e minute lorsque Purrington a réussi un effort de 12 mètres dévié par Nathaniel Atkinson après un bon jeu de Dominic Samuel et Hiwula sur la gauche.

Hearts a eu un lâcher-prise majeur six minutes plus tard lorsque Samuel a jeté un coup d’œil à l’intérieur d’un poteau du centre d’Edwards. Et peu de temps après, Edwards a enroulé un super effort sur la barre transversale juste à l’intérieur de la surface.

L’équipe locale a été forcée d’effectuer un changement à la 28e minute lorsqu’Atkinson s’est blessé pour être remplacé par Grant.

Le comté a continué d’être l’équipe la plus menaçante et Hiwula a vu un effort oblique de la gauche, qui a dévié Craig Halkett, battu par Craig Gordon.

Hearts a finalement réussi à endiguer le flux d’attaques en visite vers la fin de la première mi-temps et Rowles s’est écarté d’un corner de Grant juste avant la pause.

Les hôtes ont commencé la deuxième période de manière plus déterminée et Forrest a eu la malchance de voir un effort lié au but depuis l’intérieur de la surface de réparation dégagé de la ligne par Connor Randall.

L’ailier n’a pas été démenti, cependant, et il a ouvert le score à la 59e minute lorsqu’il a frappé un centre bas d’Alex Cochrane à bout portant.

Hearts a doublé son avance à la 77e minute après que McKay s’est accroché à un ballon au-dessus de Cochrane et a produit une sublime compétence pour se dégager et dépasser Ross Laidlaw à bout portant.

County s’est donné de l’espoir deux minutes plus tard lorsque le remplaçant White est entré derrière la défense locale et a forcé le ballon au-delà de Gordon exposé depuis l’intérieur de la surface, mais les hôtes ont tenu bon par la suite.

Ce que les gérants ont dit…

Patron des coeurs Robbie Neilson: “En première mi-temps, nous avons montré la rouille d’entrer dans les matchs de compétition de la pré-saison.

“L’un des avantages d’être en Europe est que vous pouvez intégrer la pré-saison. Mais l’un des inconvénients est que vous n’êtes pas impliqué dans la Premier Sports Cup, ce qui, je pense, est une excellente coupe car vous pouvez entrer et jouer quatre matchs et c’est compétitif. Et j’ai juste senti que la première mi-temps nous n’avions pas cet avantage compétitif dont nous avions besoin, cette énergie pour avancer. La seconde mi-temps était bien meilleure après que nous leur ayons parlé.

“Parfois, quand vous êtes là-bas et que c’est à 200 milles à l’heure et que vous devez entrer et vous installer et réaliser:” Bon, ça y est maintenant, la ligue a commencé “.

“Vous pouvez parler tout ce que vous voulez dans la préparation, mais vous devez y être. Quand vous y allez, cela peut parfois vous arriver comme ça. Je pense qu’il s’agissait simplement d’installer les joueurs et de les faire réalisé ce qu’ils devaient faire, et nous avons réussi à le faire.

“Je pensais qu’ils étaient très bons. Semblable à la saison dernière, énergie, pression, agressivité, ce qui rendait le jeu très difficile pour nous. Nous savions qu’ils viendraient avec un trio de tête et essaieraient de nous attaquer. Je sens que nous avons montré l’intensité dont nous avions besoin en première mi-temps.”

Patron du comté de Ross Malky Mackay: “Je suis fier d’eux d’avoir pu donner la performance qu’ils ont donnée.

“La première mi-temps, ils ont été absolument formidables. Si nous avions mené 2-0, cela n’aurait pas été un score injuste. Mais nous devons prendre ces risques car Hearts est clinique et ils nous ont poussés droit en seconde mi-temps. .”

