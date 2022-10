Coeurs 2 – 1 Rigas Futbola Skola

Hearts a rebondi après sa déception d’avoir été éliminé de l’Europa Conference League pour vaincre RFS 2-1 à Tynecastle et s’assurer la consolation d’une troisième place dans le groupe A.

Les deux équipes avaient reçu un coup d’avant-match alors que leurs minces espoirs de passer à la phase à élimination directe s’étaient éteints après que la Fiorentina ait battu Istanbul Basaksehir dans l’autre match de la section, qui s’est terminé peu de temps avant le début de l’affrontement à Édimbourg.

Mais Hearts n’a montré aucun signe de découragement alors qu’ils se précipitaient vers une avance de deux buts grâce aux premières frappes de Lawrence Shankland et Andy Halliday avant qu’un but merveilleux de Kevin Friesenbichler ne ramène les champions de Lettonie dans le match.

Le patron des Jambos, Robbie Neilson, a apporté trois changements forcés à l’équipe qui a commencé la défaite 4-3 de dimanche à domicile contre le Celtic alors que Jorge Grant, Shankland et Halliday ont remplacé le duo blessé Stephen Humphrys et Cammy Devlin et l’inéligible Robert Snodgrass.

À seulement trois minutes de la fin, l’équipe locale a ouvert le score lorsque Shankland s’est glissé pour ramener le ballon à bout portant après que Josh Ginnelly ait été libéré sur la droite par une passe de Grant et a tiré sur un centre bas invitant.

Cinq minutes plus tard, un corner RFS a provoqué la panique dans la surface des Hearts avant que Petr Mares ne vole le ballon perdu un peu plus de 25 mètres.

Mais les hôtes ont prolongé leur avance à la 12e minute lorsque la réduction de Grant a poussé Halliday juste à l’intérieur de la surface et que le tir bas du milieu de terrain a dévié Vitalijs Jagodinskis et le gardien à contre-pied Pavels Steinbors en route vers le filet.

Stephen Kingsley a ensuite dû effectuer un blocage vital dans sa propre surface pour empêcher un tir de Friesenbichler d’entrer après qu’une erreur d’Orestis Kiomourtzoglou ait permis à RFS de monter une attaque menaçante.

À l’autre bout, Kingsley a vu un coup franc de curling juste à l’extérieur de la surface renversé par Steinbors à la 31e minute.

Les visiteurs ont commencé à grandir dans le jeu vers la fin de la première mi-temps et, à la 34e minute, le capitaine Tomas Simkovic a vu un tir dangereux dévié juste à côté. Dès le corner qui en résultait, Craig Gordon devait faire un arrêt instinctif pour nier Friesenbichler.

Les Lettons se sont inscrits sur la feuille de match à la 39e minute lorsque Friesenbichler a tiré une superbe demi-volée de 25 mètres hors de portée de Gordon.

Friesenbichler a presque nivelé son côté à l’heure de jeu avec une autre frappe brillante de l’extérieur de la surface qui s’est écrasée sous la barre.

Hearts – déjà en proie à une multitude de blessures à des joueurs clés – a subi un autre coup au milieu de la seconde mi-temps lorsque Kingsley a été expulsé avec un problème aux ischio-jambiers.

Ils ont presque restauré leur coussin de deux buts à la 72e minute lorsque Shankland a dirigé le centre de Barrie McKay contre le poteau. RFS a été réduit à 10 hommes dans les arrêts de jeu lorsque Jagodinskis a reçu un carton rouge pour une faute sur Euan Henderson.

Et après?

Les cœurs se rendront dans le comté de Ross en Premiership écossaise dimanche (15h), avant de conclure leur campagne en Europa Conference League à Istanbul Basaksehir jeudi (15h30).