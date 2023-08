Coeurs 1 – 2 PAOK S’nika

Les espoirs des Hearts d’atteindre la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence ont subi une brèche majeure jeudi soir alors qu’ils ont subi une défaite frustrante 2-1 à domicile contre l’équipe grecque du PAOK lors du match aller de leur tour de barrage.

Les Jambos ont pris un départ idéal en prenant l’avantage grâce au penalty précoce de Lawrence Shankland, mais les visiteurs ont égalisé sur un penalty peu de temps après.

Les Hearts ont ensuite bénéficié de l’essentiel de la pression et Shankland a vu un but exclu pour hors-jeu juste avant que le superbe but d’Andrija Zivkovic à la 75e minute contre le cours du jeu ne donne l’initiative aux Grecs.

Image:

Andrija Zivkovic du PAOK célèbre son but gagnant pour le rendre 2-1 contre Hearts





L’équipe de Premiership est désormais confrontée à la tâche formidable de devoir remporter une victoire au stade hostile de Toumba à Thessalonique jeudi prochain si elle veut prolonger sa course européenne vers la phase de groupes.

Hearts a apporté quatre changements à l’équipe qui a débuté la victoire 4-0 de la Coupe Viaplay contre Partick Thistle dimanche alors qu’Odel Offiah, Toby Sibbick, Calem Nieuwenhof et Alex Lowry ont été remplacés par Nathaniel Atkinson, Stephen Kingsley, Cammy Devlin et Liam Boyce.

Image:

Konstantinos Koulierakis du PAOK fait la fête à temps plein





Soutenus par une autre foule bondée de Tynecastle, les hôtes ont commencé du bon pied et il y a eu de grands cris pour un penalty à la sixième minute lorsque Kenneth Vargas est tombé sous un défi de Rafa Soares alors qu’il faisait irruption dans la surface du PAOK.

L’arbitre letton Andris Treimanis n’était pas convaincu au départ, mais après l’intervention du VAR et après une longue vérification du moniteur au bord du terrain, il a indiqué l’endroit. Trois minutes après que la faute ait été commise, Shankland, ayant gardé son sang-froid malgré la tension, a envoyé son coup de pied dans le filet.

Les célébrations des hôtes furent cependant de courte durée. Deux minutes seulement après avoir pris l’avantage, ils ont laissé les Grecs revenir dans la surface lorsque Kye Rowles a abattu l’attaquant serbe Zivkovic dans la surface.

Il s’agissait d’un penalty clair et le capitaine Stefan Schwab a dûment placé son coup de pied derrière Zander Clark, pour le plus grand plaisir du groupe partisan de 300 supporters itinérants.

Image:

Le directeur technique des Hearts, Steven Naismith, crie sur le terrain





Hearts a presque repris l’avantage à la 31e minute lorsque le centre de Devlin dans la surface a été dévié vers le but par la tête de Shankland, mais le gardien Dominik Kotarski a superbement réussi à le récupérer. Vargas et Shankland ont tous deux tenté de forcer le rebond avant que Boyce, qui semblait certain de marquer à six mètres lors du suivi, ne voie son tir bloqué par Soares.

Les Jambos menaçaient à nouveau deux minutes après le début de la seconde période lorsque Kingsley décochait une demi-volée en angle juste au-delà du deuxième poteau après que le PAOK n’ait pas réussi à gérer le coup franc d’Alex Cochrane dans la surface.

Image:

Kyosuke Tagawa des Hearts et Konstantinos Koulierakis du PAOK s’affrontent à Tynecastle





L’équipe d’Édimbourg – qui a perdu Barrie McKay sur blessure juste après l’heure – pensait avoir pris l’avantage à la 66e minute lorsque Shankland a inscrit une superbe finition dans la lucarne après avoir été joué par Boyce juste à l’intérieur de la surface mais après un contrôle du VAR, et après de longues célébrations de la part des hôtes, le buteur a été déclaré hors-jeu.

Cela s’est avéré un moment charnière puisque le PAOK a pris l’avantage à la 75e minute lorsque Zivkovic a tiré une frappe basse féroce juste à l’extérieur de la surface après qu’un corner ait été placé sur son chemin, déclenchant de folles célébrations parmi les joueurs et les supporters visiteurs.

McAvoy soutient Hearts pour redresser la barre en Grèce

Frankie McAvoy, entraîneur-chef des Hearts :

« Nous savions que ce serait un match difficile et serré. C’était décevant que nous ayons marqué, puis ils ont obtenu un penalty si tôt après.

« Ensuite, nous marquons avec Shanks et l’exaltation s’est ensuite transformée en une note aigre lorsqu’elle a été coupée. Ensuite, ils marquent sur un corner.

« En ce qui concerne les émotions, je suis déçu du résultat, mais par moments, j’ai senti que notre forme sans ballon était vraiment bonne. C’est une bonne équipe et ils essaient de frapper sur les contres et il y a eu des moments agréables.

« Nous savons ce que nous devons faire maintenant : nous devons gagner le match et je pense que c’est possible pour nous de le faire. C’est ce que nous devons espérer lors du prochain match.

« Nous devons juste nous assurer que nous sommes préparés du mieux que nous pouvons pour aller en Grèce la semaine prochaine, sachant que nous devons y aller et gagner le match.

« Je pensais que lorsque nous sommes entrés dans de bonnes zones, nous leur avons causé des problèmes. En première mi-temps, leur gardien a réalisé un arrêt fantastique de Shanks, donc nous savons que nous allons nous créer des occasions.

« Je pense que nos joueurs latéraux pourraient leur causer des problèmes. Nous avons une bonne équipe. Nous traiterons Dundee du mieux que nous pouvons. » [in the cinch Premiership on Sunday] puis concentrez-vous vraiment sur ce que nous avons à faire en Grèce.

« Nous avons parcouru un long chemin depuis que Steven Naismith, Gordon Forrest et moi-même sommes arrivés. [as a management team at the end of last season] et les joueurs ont une grande confiance en eux.

« C’est important pour l’avenir et nous aurons cela à l’esprit lorsque nous nous rendrons en Grèce la semaine prochaine. »

Et après?

Le prochain match de Hearts en Premiership écossaise aura lieu dimanche à Dundee. Coup d’envoi à 15h.

Ils se rendront ensuite en Grèce pour le match retour des barrages contre le PAOK le 31 août. Coup d’envoi à 18h30.