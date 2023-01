Coeurs 1 – 0 St Mirren

Une frappe en première mi-temps de Barrie McKay a suffi à assurer une victoire 1-0 en Premiership âprement disputée pour Hearts sur St Mirren à Tynecastle.

Cette victoire a permis aux Jambos de prendre six points d’avance sur Aberdeen dans la course à la troisième place.

Le patron de Hearts, Robbie Neilson, a été envoyé à la barre pour avoir suscité la colère des officiels alors que St Mirren s’est imposé dans les phases finales.

Image:

Le manager de Hearts, Robbie Neilson, reçoit un carton rouge de l’arbitre David Munro





Les Jambos ont apporté deux changements à l’équipe qui a commencé le match nul 1-1 contre les Saints le week-end dernier alors qu’Alan Forrest et Cammy Devlin ont abandonné, Andy Halliday revenant de blessure et James Hill a fait ses débuts après son arrivée en prêt de Bournemouth cette semaine.

St Mirren a apporté trois modifications forcées à sa défense alors que Ryan Strain a abandonné sur blessure et que Marcus Fraser et Charles Dunne ont raté la suspension. Richard Taylor, Declan Gallagher et Ryan Flynn ont tous été ajoutés à l’équipe.

Les Buddies ont eu la première vue du but à la 10e minute lorsque les hôtes n’ont pas réussi à gérer un corner, mais le tir de Curtis Main à 12 mètres n’a pas eu le pouvoir de troubler Zander Clark.

Hearts avait beaucoup de ballon au début, mais sa première chance n’est arrivée qu’à la 18e minute lorsque le coup franc de Robert Snodgrass du côté gauche a trouvé Lawrence Shankland au deuxième poteau, mais la tête de l’attaquant a été facilement traitée par Trevor. Carson.

Les Jambos ont pris les devants à la 29e minute lorsque McKay a réussi une magnifique finition depuis le bord de la surface après avoir échangé des passes avec Shankland et Halliday dans la préparation.

Image:

McKay célèbre son but contre St Mirren





Hearts a eu une chance de doubler son avance à la 42e minute, mais le défenseur Taylor a jeté courageusement son corps devant la puissante frappe angulaire de Shankland juste à l’intérieur de la surface.

Les hôtes ont eu d’autres occasions d’étendre leur avantage dans les premières étapes de la seconde mi-temps, mais Halliday a tiré un peu plus après le bon travail d’Alex Cochrane pour le mettre en place avant que Taylor ne produise un autre excellent morceau de défense pour empêcher Josh Ginnelly de se faire tirer à l’intérieur. boîte.

St Mirren était en tête pendant une grande partie de la dernière demi-heure et Greg Kiltie a tiré du bord de la surface à la 64e minute avant que son compatriote Jonah Ayunga ne voie un tir bas dévié sur le poteau par Clark six minutes plus tard.

Le patron de Hearts, Neilson – qui avait déjà reçu un carton jaune pour dissidence envers les officiels – a été envoyé à la barre à la 78e minute pour avoir fait un geste de “lunettes” envers l’arbitre David Munro après avoir rejeté les réclamations de Hearts pour handball contre un joueur de St Mirren.

Les Saints pensaient avoir égalisé à la 82e minute lorsque Clark a effectué un superbe double arrêt pour nier Kiltie puis Main avant qu’Ayunga ne frappe le rebond.

Hearts a repoussé une chance en or d’atténuer la pression à la 90e minute lorsque Stephen Humphrys a tiré à côté d’un but béant après avoir été libéré par une passe de son compatriote sous-marin et débutant Garang Kuol, mais les Jambos ont tenu bon dans le temps d’arrêt pour un trois points cruciaux en leur quête pour terminer troisième.

Et après?

Cœurs’ Le prochain match de Scottish Premiership aura lieu à domicile contre Aberdeen le 18 janvier.

Saint Mirren voyager à celtique le même soir. Les deux matchs débuteront à 19h45.