Coeurs 0 – 3 Fiorentina

Les espoirs de Hearts de progresser en Europa Conference League ont subi un coup dur jeudi alors qu’ils étaient surclassés par la Fiorentina à Tynecastle.

L’équipe de Cinch Premiership traînait 2-0 à la pause, puis l’adolescent Lewis Neilson a été expulsé au début de la seconde période alors qu’ils s’effondraient sur une défaite 3-0 dans une rencontre à sens unique.

Le résultat a permis à la Fiorentina de dépasser Hearts pour prendre la deuxième place du groupe A. L’équipe d’Édimbourg se rend à Florence pour le match revanche la semaine prochaine, sachant qu’elle devra presque certainement éviter la défaite pour avoir une chance de se qualifier pour la phase à élimination directe.

Comment la Fiorentina a remporté la victoire à Hearts…

Hearts a apporté trois changements à l’équipe qui a commencé la défaite 4-0 du week-end dernier à domicile contre les Rangers alors que Cammy Devlin, Alan Forrest et Stephen Humphrys ont abandonné pour être remplacés par Andy Halliday, Josh Ginnelly et Jorge Grant.

La Fiorentina est arrivée à Édimbourg avec une seule victoire lors de ses 10 matches précédents toutes compétitions confondues et s’est retrouvée en bas du groupe de la Conference League avec un seul point à son actif.

Leur manager sous pression Vincenzo Italiano a envoyé une équipe solide, avec l’ancien attaquant du Real Madrid Luka Jovic de retour dans l’équipe après avoir été laissé de côté pour la défaite de dimanche en Serie A à Atalanta.

Tynecastle était en train de basculer lorsque les équipes ont émergé, mais les hôtes ont pris le pire départ possible lorsque la Fiorentina a pris les devants avec leur première attaque du match à la quatrième minute alors que le banalisé Rolando Mandragora dirigeait le centre d’Aleksa Terzic depuis la droite.

Hearts a tenté de trouver une réponse à la huitième minute mais Michael Smith a hoché la tête directement dans les bras du gardien Pierluigi Gollini après avoir rencontré la livraison de Halliday depuis la gauche.

Image:

L’arbitre Erik Lambrechts montre un carton rouge à Lewis Neilson de Hearts





La Viola a failli doubler son avance à la 13e minute lorsque Jovic a lancé une tête franche au-dessus de la barre après avoir touché un corner de Cristiano Biraghi.

Hearts avait du mal à prendre pied dans le match et le gardien Craig Gordon a dû réaliser un arrêt impressionnant à la 21e minute lorsqu’il a plongé sur sa gauche pour basculer derrière un coup de foudre de 25 mètres du défenseur central de la Fiorentina Igor.

Tout comme les hôtes semblaient pouvoir résister à la tempête, cependant, ils ont concédé un deuxième but deux minutes avant la pause lorsque Christian Kouame a bondi pour écraser une balle perdue à huit mètres après que Hearts n’ait pas réussi à dégager une balle dans la boîte de la gauche.

Les Jambos ont failli en retirer un à droite à la mi-temps mais Ginnelly a été refusé par Gollini après s’être libéré sur l’angle de la surface de réparation de six mètres.

Après un début prometteur en seconde période, les espoirs de Hearts de riposter se sont effectivement évaporés lorsque l’adolescent défenseur central Neilson a reçu un carton rouge pour une faute du dernier homme sur Jovic à la 49e minute.

Alors que Hearts poursuivait une route improbable dans le match, Jovic a scellé la victoire de la Fiorentina à la 78e minute lorsqu’il a terminé une contre-attaque à bout portant.

Ce que les gérants ont dit…

Patron des coeurs Robbie Neilson a déploré la perte de deux “mauvais” buts en première mi-temps.

“Je suis déçu. C’était une énorme courbe d’apprentissage pour nous. Ce qui m’a déçu, ce sont les buts que nous avons encaissés. Pour toute la Fiorentina, c’était bien, les buts que nous avons perdus étaient médiocres.

“C’est la première fois qu’un certain nombre de joueurs jouent contre des joueurs de ce niveau. Il y avait des parties du jeu où nous les avons contenus et des parties où nous nous sommes éteints et si vous vous éteignez pendant une demi-seconde contre ces joueurs, vous perdez des buts.

“J’ai parfois eu l’impression que nous étions réactifs au lieu d’être proactifs. Nous devons être plus proactifs et avoir plus de conviction.”

La Fiorentina n’avait remporté qu’un seul de ses 10 matchs précédents et le patron Vincenzo Italiano espère que leur affichage dominant à Tynecastle pourra aider à donner vie à leur saison.

“Nous savions à quel point ce match était important. Je suis très heureux que nous ayons joué le match que nous voulions jouer. Nous avons joué la majeure partie du match dans leur moitié de terrain.

“Je suis très fier des gars. Ils ont maintenu un bon rythme et j’espère que cela va continuer.”