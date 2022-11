Coéquipiers des Chicago Bears et entraîneurs impressionnés par la performance “spéciale” de Justin Fields contre Miami – Shaw Local

S’il y a quelqu’un qui n’est pas surpris par le succès de Justin Fields au cours du dernier mois, c’est l’ailier serré des Bears Cole Kmet.

Kmet a vu tout le travail que Fields a enduré pour en arriver là. Les Bears ont commencé à apprendre l’attaque de Luke Getsy en avril. Kmet, Fields et Darnell Mooney ont passé plus de temps à s’entraîner ensemble à Atlanta pendant l’intersaison.

“C’était génial”, a déclaré Kmet lundi à Halas Hall à Lake Forest. « Il est le même gars depuis qu’il est arrivé ici, ce qui est vraiment cool. Il continue de venir travailler tous les jours et nous savons quel type de gars il est. Sa confiance en lui, ça n’a jamais changé.

Fields a couru pour 178 verges, le plus jamais enregistré pour un quart-arrière dans un match de saison régulière de la NFL, lors de la défaite de dimanche contre les Dolphins de Miami. L’offensive des Bears a été légitimement amusante à surveiller au cours des trois derniers matchs. Cela fait longtemps que les fans des Bears n’ont pas pu dire cela.

La capacité de course de Fields a été la principale raison. Il a accumulé en moyenne 106 verges au sol par match au cours des trois derniers matchs. Getsy dessine des courses conçues pour Fields, mais plus important encore, Fields a développé une idée du moment où il faut courir depuis la poche.

L’une des plus grandes critiques de son jeu la saison dernière en tant que recrue était sa prise de décision fragile lorsqu’il s’agissait de savoir quand courir et quand rester sur place. Ces préoccupations ont disparu. Fields a développé une sensation pour la poche, probablement parce qu’il a acquis plus d’expérience dans l’action en direct.

“Maintenant, vous ne faites que voir les gros jeux d’eau sur le terrain”, a déclaré Kmet. “Il décolle, mec, c’est spécial, donc c’est assez amusant à regarder. Quand vous êtes sur le terrain, écartez-vous et laissez-le faire son truc. Ouais, il est spécial quand il a le ballon entre les mains.

Fields a couru pour huit premiers essais dans le match. Il a couru le ballon 15 fois pour une moyenne de 11,9 verges par course. Sa course de touché de 61 verges a été la plus longue jamais réalisée par un quart-arrière des Bears.

Il a également lancé pour trois touchés, dont une paire qui est allée à Kmet.

“Je pense que je grandis et que je m’améliore chaque semaine”, a déclaré Fields après le match de dimanche. “Mon objectif principal en ce moment est simplement de continuer à le faire. Continuez à suivre une tendance à la hausse, et chaque jour où je m’entraîne, je continue de m’améliorer de plus en plus.

L’entraîneur-chef Matt Eberflus a été impressionné par ce qu’il a appelé «l’athlétisme improvisé» de Fields. Fields a couru maintes et maintes fois tout en évitant de prendre de gros coups.

En regardant depuis la ligne de touche dimanche, les joueurs défensifs des Bears étaient impressionnés par ce que faisait leur quart-arrière. L’ailier défensif Trevis Gipson l’a qualifié d ‘«incroyable à voir» lorsqu’il a été interrogé à ce sujet lundi.

“Il fait des jeux pour que vous vous disiez simplement ‘Wow'”, a déclaré le secondeur Jack Sanborn après le match.

Il y a eu beaucoup de wow dimanche.