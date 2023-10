Coeptis Therapeutics étend son accord de licence avec l’Université de Pittsburgh pour inclure la technologie cellulaire SNAP-CAR NK

Coeptis détient désormais les droits exclusifs sur les plateformes technologiques SNAP-CAR NK et SNAP-CAR T-Cell

WEXFORD, Pennsylvanie., 11 octobre 2023 /PRNewswire/ — Coeptis Therapeutics Holdings, Inc. (NASDAQ : COEP) (« Coeptis » ou « la Société »), société biopharmaceutique développant des plateformes innovantes de thérapie cellulaire contre le cancer, a annoncé aujourd’hui avoir élargi son accord de licence exclusive avec le Université de Pittsburgh pour inclure la plateforme technologique SNAP-CAR dans les cellules tueuses naturelles (NK). Cet accord modifié s’appuie sur l’accord de licence exclusif original avec le Université de Pittsburgh pour SNAP-CAR T-Cell, une plateforme technologique CAR T « universelle » conçue pour cibler plusieurs antigènes simultanément et potentiellement traiter une gamme de tumeurs hématologiques et solides, y compris le cancer exprimant HER2.

L’ajout de SNAP-CAR NK ajoute une troisième technologie axée sur NK au portefeuille de développement de Coeptis. Coeptis a récemment conclu un accord de licence exclusif avec Deverra Therapeutics, qui comprenait les droits sur une plateforme exclusive d’expansion et de différenciation de cellules souches allogéniques pour la génération de cellules NK à partir de cellules CD34+ de sang de cordon de donneur regroupées qui sont utilisées sans correspondance HLA dans le cadre d’une première étude chez l’humain. essais cliniques. Cette plate-forme de génération cellulaire hautement évolutive et rentable, combinée à la technologie universelle SNAP-CAR, a le potentiel de générer une thérapie cellulaire ciblée entièrement universelle (sans correspondance HLA et agnostique des antigènes), première de sa catégorie. Coeptis a également obtenu les droits exclusifs de VyGen Bio pour négocier l’acquisition de la thérapie cellulaire GEAR™ et des plateformes de diagnostic associées, notamment CD38-GEAR-NK, une thérapie cellulaire tueuse naturelle (NK) pour le traitement des cancers CD38+ avec un objectif initial sur le myélome multiple.

« L’accord de licence exclusif original avec le Université de Pittsburgh a été un moment décisif pour Coeptis, et avec la reconnaissance croissante du potentiel des cellules NK, nous pensons que cet amendement constitue une nouvelle étape extrêmement importante pour ce partenariat et pour Coeptis », a déclaré Dave Mehalick, président et chef de la direction de Coeptis Therapeutics. « L’élargissement de cet accord pour inclure l’ingénierie des cellules NK afin de générer des thérapies SNAP-CAR NK souligne notre engagement à être à la pointe de cette technologie importante avec une équipe pleinement capable d’étendre la technologie existante pour l’incorporer et la mettre en synergie avec des technologies complémentaires. que nous avons apportés en interne à Coeptis, y compris les actifs récemment sous licence de Deverra Therapeutics. »

« Nous sommes heureux d’étendre notre partenariat avec Coeptis alors que nous travaillons à faire progresser nos efforts dans le développement d’un système CAR-T universel et sommes convaincus que les cellules NK ont le potentiel de devenir un type de cellule important pour développer de meilleurs traitements pour une gamme de cancers », a déclaré Jason LohmuellerPh.D., professeur adjoint de chirurgie et d’immunologie à la Division de recherche en oncologie chirurgicale, Université de Pittsburgh. « L’élargissement de cet accord pour inclure les cellules NK allogéniques permet à nos équipes de développer des thérapies cellulaires qui peuvent être développées avec une commodité prête à l’emploi et un meilleur accès aux patients. Nous continuons à lutter pour des thérapies capables de cibler plusieurs antigènes simultanément tout en offrant également un meilleur contrôle. sur la toxicité.

À propos de Coeptis Therapeutics Holdings, Inc.

Coeptis Therapeutics Holdings, Inc., ainsi que ses filiales, notamment Coeptis Therapeutics, Inc. et Coeptis Pharmaceuticals, Inc. (collectivement « Coeptis »), est une société biopharmaceutique qui développe des plateformes innovantes de thérapie cellulaire contre le cancer qui ont le potentiel de perturber les traitements conventionnels. paradigmes et améliorer les résultats pour les patients. Le portefeuille de produits et les droits de Coeptis sont mis en valeur par des actifs sous licence de Deverra Therapeutics, notamment une plateforme d’immunothérapie cellulaire allogénique et DVX201, une technologie de thérapie cellulaire tueuse naturelle non modifiée au stade clinique. De plus, Coeptis développe une technologie CAR T universelle et multi-antigène sous licence du Université de Pittsburgh (SNAP-CAR), ainsi que les plateformes de thérapie cellulaire et de diagnostic compagnon GEAR™, que Coeptis développe avec VyGen-Bio et des chercheurs médicaux de premier plan du Karolinska Institutet. Le modèle commercial de Coeptis est conçu autour de la maximisation de la valeur de son portefeuille de produits et de ses droits actuels par le biais d’accords de licence, d’accords de licence et de relations de co-développement, ainsi que de la conclusion de partenariats stratégiques pour étendre ses droits et offres de produits, en particulier ceux ciblant le cancer. La société a son siège social à Wexford, en Pennsylvanie. Pour plus d’informations sur Coeptis, visitez https://coeptistx.com/.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse et les déclarations de notre direction faites à cet égard contiennent ou peuvent contenir des « déclarations prospectives » (telles que définies dans l’article 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et l’article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié). Les déclarations prospectives comprennent des déclarations concernant nos plans, objectifs, buts, stratégies, événements ou performances futurs et hypothèses sous-jacentes, ainsi que d’autres déclarations qui ne sont pas des déclarations de faits historiques. Lorsque nous utilisons des mots tels que « peut », « aura », « a l’intention de », « devrait », « croit », « s’attend à », « anticipe », « projette », « estime » ou des expressions similaires qui ne se rapportent pas uniquement à questions historiques, nous faisons des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne constituent pas une garantie des performances futures et impliquent des risques et des incertitudes importants qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement et peut-être considérablement de nos attentes évoquées dans les déclarations prospectives. Les facteurs pouvant entraîner de telles différences comprennent, sans s’y limiter : (1) l’incapacité de maintenir la cotation des titres de la Société sur le marché des capitaux du Nasdaq ; (2) le risque que l’intégration des actifs sous licence Deverra perturbe les plans et les opérations actuels de la Société ; (3) l’incapacité de reconnaître les avantages attendus des actifs nouvellement autorisés, qui peuvent être affectés, entre autres choses, par la concurrence, la capacité de la Société à croître et à gérer sa croissance de manière économique et à embaucher et fidéliser des employés clés ; (4) les risques que les produits de la Société en développement ou les actifs nouvellement sous licence échouent aux essais cliniques ou ne soient pas approuvés par la Food and Drug Administration des États-Unis ou d’autres autorités réglementaires applicables ; (5) les coûts liés à l’intégration des actifs Deverra nouvellement autorisés et à la poursuite des voies de développement des actifs envisagées ; (6) les changements dans les lois ou réglementations applicables ; (7) la possibilité que la Société soit affectée négativement par d’autres facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels ; et (8) l’impact de la pandémie mondiale de COVID-19 sur l’un des risques ci-dessus et d’autres risques et incertitudes identifiés dans les documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »). La liste de facteurs qui précède n’est pas exclusive. Toutes les déclarations prospectives sont soumises à des incertitudes et à des risques importants, y compris, sans s’y limiter, les risques contenus ou devant être contenus dans les rapports et autres documents déposés par la Société auprès de la SEC. Pour ces raisons, entre autres, les investisseurs sont avertis de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse. Des facteurs supplémentaires sont abordés dans les documents déposés ou à déposer par la société auprès de la SEC, qui peuvent être consultés à l’adresse suivante : www.sec.gov . Nous ne nous engageons aucunement à réviser publiquement ces déclarations prospectives pour refléter des événements ou des circonstances survenant après la date des présentes, sauf si les lois, réglementations ou règles applicables l’exigent.

CONTACTS

Coeptis Therapeutics, Inc.

Andy Galyvice-président principal des communications

504-416-6965

[email protected]

Conseillers stratégiques Tiberend, Inc.

Investisseurs

Daniel Kontoh Boateng

862-213-1398

[email protected]

Médias

David Schemélia

609-468-9325

[email protected]

SOURCE Coeptis Thérapeutique