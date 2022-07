Coe : Les Russes “inconcevables” seraient autorisés aux Mondiaux

EUGENE, Oregon (AP) – Le leader mondial de l’athlétisme a déclaré qu’il aurait été “inconcevable” d’autoriser les Russes à participer aux championnats du monde de cette semaine étant donné la guerre du pays contre l’Ukraine.

Lors de sa conférence de presse jeudi, à la veille des championnats, le président de World Athletics, Sebastian Coe, a déclaré que la position adoptée par la fédération peu après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février n’avait pas bougé.

“Cela a été fait d’un point de vue très clair, et il s’agissait de l’intégrité de la compétition”, a déclaré Coe. “Il aurait été inconcevable d’avoir des championnats du monde ici avec des athlètes de Biélorussie et de Russie, deux nations agressives qui sont entrées dans un État indépendant.”

La Biélorussie, alliée de la Russie dans la guerre, est également bannie des championnats du monde, qui se déroulent du vendredi au 24 juillet.

Une athlète russe, la triple championne du monde de saut en hauteur Maria Lasitskene, a publiquement critiqué Coe et le président du CIO, Thomas Bach, pour leur position sur son pays.

Le CIO a recommandé que les sports excluent la Russie de leurs événements, et de nombreux sports ont suivi cet exemple. Coe a noté que World Athletics a été l’une des premières fédérations à atteindre une position, une position qui ne changera pas “dans un avenir prévisible”, en grande partie à cause des défis liés à l’obtention des 22 athlètes ukrainiens qui se sont qualifiés pour les championnats du monde en toute sécurité. championnats.

La position sur la Russie est distincte de la suspension en cours de la fédération d’athlétisme de ce pays, qui remonte à 2015. Cela découle du scandale de dopage de longue date qui s’est propagé à travers la Russie à partir de deux ans auparavant. La suspension a déclenché une sanction qui a limité le nombre d’athlètes russes pouvant participer à des événements majeurs en tant que neutres. Aux derniers mondiaux, en 2019, 29 ont concouru.

Mais ce programme n’est pas en jeu ici à cause de la guerre. Coe a déclaré que lors de la réunion du conseil de cette semaine, les membres ont reçu une mise à jour sur les problèmes de dopage de la part du groupe de travail chargé de surveiller le respect par la Russie de la feuille de route pour la réintégration.

“J’ai en quelque sorte l’impression que c’est la saison 17, coffret 126” sur la question, a déclaré Coe, avant de cocher les dernières mises à jour du groupe de travail.

Le plus important est un audit indépendant de la fédération de Russie, dont les résultats seront présentés lors d’une réunion du conseil en novembre.

C’est également à ce moment-là que le conseil envisagera de modifier les règles régissant la participation des athlètes transgenres et des athlètes intersexués. Plus tôt cet été, Coe a signalé que des changements à ces règles pourraient être à venir, mais il a dit que ce n’était pas un point à l’ordre du jour des réunions de cette semaine.

“Bien que l’inclusivité ait vraiment été un mot d’ordre, l’équilibre entre l’inclusivité et l’équité tombera toujours, à mon avis, du côté de l’équité”, a-t-il déclaré en répétant les commentaires qu’il avait faits plus tôt cet été qui indiquent qu’il pourrait être plus strict restrictions sur la participation des athlètes transgenres et intersexués à la compétition.

Eddie Pells, l’Associated Press