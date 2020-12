En conclusion, Cody a laissé à ses abonnés un message inspirant. «Ma plus grande ambition est d’élargir la limite et la notion perçue de ce qu’un homme peut accomplir en une seule vie, et je suis ici pour vous dire [sic] pouvez absolument tout faire si vous êtes prêt à travailler pour cela. J’ai hâte de voir où tout cela me mènera sur le long chemin à parcourir! «

Le dévouement de la star et sa concentration sur la natation surviennent quatre mois après Miley Cyrus a décidé de rompre après 10 mois de fréquentation. Un jour après leur séparation, Miley a sorti son single, « Midnight Sky », et a abordé leur relation sur Instagram Live.

« … Deux moitiés ne peuvent pas faire un tout et nous travaillons individuellement sur nous-mêmes pour devenir les personnes que nous voulons être », a-t-elle déclaré en août. « Comme tout le monde à cet âge, nous décidons simplement qui nous voulons être avec nos vies, ce que nous voulons faire de nos vies. Et donc, ne faites pas une histoire dramatique si la semaine prochaine nous traînons ou obtenir de la pizza. Nous sommes amis depuis 10 ans et nous continuerons d’être amis. «

Le même mois, un initié a partagé les mêmes sentiments que Miley, en disant: « Cody avait l’impression d’être dans un endroit différent et voulait être célibataire. Miley a commencé à travailler sur de la nouvelle musique et leur relation s’est effondrée. Rien de mal ne s’est produit et ils se respectent toujours. «