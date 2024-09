Cody Rhodes : Triple H était en avance sur son temps, je suis sur le terrain pour lui avec une immense fierté

La WWE est dirigée par Nick Khan et le Roi des Rois Triple H. Cela fait plus de deux ans que Triple H est devenu le directeur créatif et le directeur du contenu. Récemment, l’actuel champion incontesté de la WWE, Cody Rhodes, a partagé ses réflexions sur le 14 fois champion du monde des poids lourds de la WWE.

ESPN a interviewé Rhodes pour un article sur les 15 personnes les plus influentes de la boxe, du MMA et de la lutte. Triple H est arrivé en cinquième position sur la liste et Rhodes a partagé ses réflexions sur Triple H et sur la façon dont il a fait évoluer la lutte professionnelle.

« Triple H sur le ring avait l’instinct d’un champion du monde bien avant d’en être un », a déclaré le champion de la WWE Cody Rhodes à ESPN. « Il applique cet instinct avec brio aujourd’hui en tant que responsable du contenu. Il faisait également partie d’une poignée de joueurs en avance sur son temps en termes d’évolution du sport, ce qu’il a démontré avec l’ère du noir et de l’or de NXT. »

The American Nightmare a également mentionné qu’une fois que Nick Khan et le King of Kings ont pris le contrôle de la WWE, Triple H a joué un rôle majeur dans l’immense succès de l’entreprise. Cody Rhodes a également mentionné que Triple H a guidé la promotion pour atteindre des audiences télévisées massives et que les fans ont commencé à s’engager davantage sur les réseaux sociaux.

« Quand le moment est venu pour lui de prendre la relève de Nick Khan et de diriger le navire de manière créative, il a aidé la WWE à atteindre des audiences télévisées massives et à augmenter l’engagement social », a déclaré Rhodes. « Je prends le terrain à sa place avec une immense fierté. »

L’ère Paul Levesque est-elle la meilleure époque de la lutte professionnelle ?