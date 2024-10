Cody Rhodes taquine les « implications majeures du titre » pour le PLE WWE Crown Jewel 2024

Lors de son apparition dans The Pat McAfee Show, le champion incontesté de la WWE Universal, Cody Rhodes, a commenté son avenir au sein de la société avant Wrestlemania 41…

« [His title] Pas en jeu ce week-end, mais il se passe quelque chose à Bad Blood. Je suppose qu’il s’agit d’un package vidéo ou d’une vignette qui sera diffusé dans l’émission. Je dois rester vague. Il y a de grandes implications en termes de titre pour Crown Jewel. Désolé d’être si vague, mais un petit spoiler ici.

« En plus de cela, [at] WrestleMania 41 Je cherche à faire ce que j’ai fait 3 fois maintenant et à participer à l’événement principal, mais je pense que ce sera quelque chose qui… est peut-être plus grand que prévu. (citations gracieuseté de WrestlingNews.co)