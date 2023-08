Cody Rhodes fait équipe avec Sami Zayn et Kevin Owens contre The Judgment Day | WWE sur FOX

Un match par équipe à six a éclaté lundi soir à Raw après que Cody Rhodes soit venu en aide aux champions par équipe de la WWE Sami Zayn et Kevin Owens dans leur match contre Finn Bálor et Damian Priest. The American Nightmare a encouragé Dominik Mysterio à rejoindre The Judgment Day sur le ring et à officialiser le match.