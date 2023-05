Cody Rhodes et Brock Lesnar se retrouvent face à face, Sami Zayn et Kevin Owens figurent dans l’événement principal

L’édition de cette semaine du Monday Night RAW était la dernière étape en direct avant la WWE Night of Champions. Cody Rhodes et Brock Lesnar, pour le plus grand plaisir des fans de la WWE, sont apparus dans le dernier épisode de RAW. Kevin Owens et Sami Zayn devaient trouver un partenaire pour leur affrontement de la nuit dernière contre l’Imperium. Zayn et Owens doivent participer à un combat de championnat par équipe contre The Bloodline lors de la WWE Night of Champions.

Seth Rollins a également fait une apparition hier avant son championnat du monde des poids lourds contre AJ Styles. Dans le segment féminin, Becky Lynch et Trish Stratus ont signé pour leur combat WWE Night of Champions dont on parle beaucoup. Zoey Stark et Candice LeRae se sont également affrontées hier. Le dernier épisode de WWE RAW a débuté par un combat entre Ricochet et Bronson Reed.

Ricochet contre Bronson Reed

Ricochet et Bronson Reed ont montré des compétences étonnantes pour captiver les fans de la WWE lors de la rencontre d’ouverture de la soirée. Ricochet a mené un combat étonnant mais il s’est finalement avéré sans conséquence. Reed a livré un Tsunami Splash pour sortir victorieux du Monday Night RAW.

Zoey Stark contre Candice LeRae

Zoey Stark a livré un spectacle puissant hier soir pour vaincre son adversaire Candice LeRae. Stark a pleinement utilisé une distraction imprévue de Nikki Cross pour prendre le dessus. Stark a livré un Z360 pour que la broche gagne.

Alpha Academy contre les Viking Raiders

Otis et Chad Gable de l’Alpha Academy ont affronté les Viking Raiders comprenant Erik et Ivar lundi soir RAW. Alpha Academy a réussi à remporter une victoire hier, mais ils avaient besoin d’une aide extérieure pour sortir victorieux. Une distraction de Dupri a permis à Gable de frapper O’Connor Roll et de faire un pont pour remporter une victoire.

Finn Balor contre Shinsuke Nakamura

Le combat entre Finn Balor et Shinsuke Nakamura a impliqué de grands noms (sans oublier la présence au bord du ring de Damien Priest) mais l’affrontement n’a pas été à la hauteur des attentes. Balor a réussi le Coup De Grâce pour prendre le dessus sur son adversaire japonais lors de Monday Night RAW.

Raquel Rodriguez contre Sonya Deville

Lors de sa dernière rencontre, Raquel Rodriguez a affronté Sonya Deville hier. Rodriguez a eu une sortie en douceur après avoir produit une Tejana Bomb pour assurer sa victoire.

Dominik Mysterio contre Apollo Crews

Dominik Mysterio n’a peut-être pas été impressionnant hier, mais il a réussi à battre Apollo Crews pendant leur combat. Dominik a livré une énorme éclaboussure de grenouille pour battre Crews lundi soir RAW.

Sami Zayn, Kevin Owens et Matt Riddle contre Imperium

Les champions incontestés par équipe de la WWE, Kevin Owens et Sami Zayn, ont participé à l’événement principal de la soirée avec Matt Riddle. Gunther, Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci, champions intercontinentaux de la WWE d’Imperium, ont affronté l’équipe de Sami Zayn, Kevin Owens et Matt Riddle. L’univers de la WWE a été témoin d’un combat sensationnel lors de l’événement principal alors que les deux parties ont fait preuve d’un brillant absolu hier. Mais ce sont Owens et son équipe qui ont eu le dernier mot. Owens a frappé une bombe Swanton sur Vinci pour gagner une épingle pour le triomphe.