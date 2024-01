Cody Rhodes et Bayley sont prêts à gronder – Annenberg Media

Considéré comme l’un des quatre grands événements en direct organisés par la WWE chaque année, Royal Rumble est toujours plein de surprises et d’action à ne pas manquer. Cette année n’a pas été différente, puisque nous avons assisté au retour d’Andrade, Naomi, Liv Morgan, Sami Zayn, Pat McAfee et bien d’autres.

L’événement survient quelques jours après que Vince McMahon, co-fondateur et ancien PDG de la WWE, a démissionné de son rôle de président exécutif de TKO et de son poste au conseil d’administration de TKO. TKO est la société mère de la WWE depuis l’année dernière lorsqu’elle a fusionné avec l’UFC. La démission de McMahon fait suite à un procès intenté le 2 janvier, qui l’accusait d’inconduite sexuelle.

Il y avait plus de 48 000 personnes présentes au Tropicana Field – normalement le domicile des Rays de Tampa Bay de la MLB – pour cet événement, et d’après l’énergie à l’intérieur du stade, cela se voyait. Moi et tout le monde autour de moi, j’étais debout à chaque fois que le compte à rebours commençait avant les participants au match du Royal Rumble, et les chants qui sortaient de nulle part étaient facilement repris dans tout le stade.

Assister à des événements de lutte en direct est indescriptible. Je pense que c’est quelque chose que tout le monde devrait expérimenter une fois dans sa vie, car c’est tellement différent de tout autre sport. Ce sera une soirée que je n’oublierai jamais, alors pour nous en souvenir, regardons quelques-uns des moments marquants de la soirée :

Match Royal Rumble féminin

Dans ce match, deux femmes commencent sur le ring, tandis que toutes les 90 secondes, une autre femme entre jusqu’à ce que le nombre de lutteuses atteigne 30. Chaque femme essaie de se jeter par-dessus la troisième corde pour les éliminer du match. Dans ce cas, Natalya a commencé le match avec Naomi, qui revenait de sa pause avec la WWE. Après 90 secondes, Bayley est entré troisième, et ainsi de suite.

Les stipulations du match lui-même le rendent intéressant, mais aussi son calibre, puisque le vainqueur a une chance de remporter un titre mondial et un tournoi principal de WrestleMania en avril. Certains moments marquants ont été la présence de certaines des plus grandes superstars de NXT, Roxanne Perez et Tiffany Stratton, dans le grondement. Ils ont tenu bon, ce qui, espérons-le, signifie qu’ils feront bientôt partie de la liste à temps plein. Un autre moment amusant a été lorsque Chelsea Green a été pris dans une séquence d’attaque après attaque. De sa propre coéquipière qui l’a frappée accidentellement aux coups portés par Nia Jax, Green a été une pure poupée de ragdoll pendant deux bonnes minutes. En parlant de Jax, elle était la femme que tant de superstars ont essayé de sortir, mais ont échoué. C’était jusqu’à ce que Jade Cargill fasse ses débuts et prouve à quel point elle est forte. Je suis ravi de voir à quoi ressemble l’avenir de Cargill, même s’il a été brièvement laissé entendre sur le ring qu’un affrontement contre Bianca Belair était imminent.

À la fin du match, les trois dernières femmes en lice étaient Cargill, Bayley et Morgan, qui revenaient de blessure. Bayley était dans le match depuis plus d’une heure à ce stade, un exploit que seules elle et Naomi ont accompli cette fois-ci. Alors que mon pari était que Morgan gagne, Bayley a finalement gagné. Pourtant, j’étais satisfait de ce résultat et de certaines surprises. Ai-je mentionné que R-Truth est apparu au hasard dans le cadre de ses pitreries amusantes normales, parce qu’il pensait que c’était le Men’s Royal Rumble ? Ce sera passionnant de voir comment se déroule cette histoire avec Bayley visant un événement principal maniaque. C’est tellement méritant pour le cheval de bataille de la division féminine et peut donner lieu à une grande querelle contre son collègue membre de Damage CTRL, Iyo Sky, qui détient actuellement le championnat féminin de la WWE.

Match fatal à quatre

Dans un match fatal à quatre pour le WWE Universal Championship, Roman Reigns s’est défendu contre LA Knight, Randy Orton et AJ Styles. Même si je savais que Reigns le retiendrait définitivement, et très probablement grâce à une aide extérieure comme d’habitude, j’étais toujours excité de voir le match lui-même. Knight est devenu une mégastar que l’on ne peut s’empêcher d’aimer. Styles a toujours été phénoménal, et depuis son récent retour, il revient avec un courage encore plus lourd. Quant à Orton, il est frais à son retour et est toujours aussi propre dans ses mouvements.

Puisqu’il s’agissait d’un match fatal à quatre, il n’y a eu aucune disqualification. Cela signifiait qu’ils pouvaient utiliser des armes et passer autant de temps en dehors du ring qu’ils le souhaitaient. Pour Orton et Knight, cela signifiait déposer à tour de rôle Reigns et Styles au-dessus de la table de l’annonceur. Pour Styles, cela signifiait se connecter sur plusieurs plans de chaise en acier avec chacun de ses concurrents. Pour Reigns, cela signifiait amener Solo Sikoa à faire son sale boulot, comme d’habitude, mais aussi éviter à Reigns d’être épinglé. Le match en lui-même était génial, car tous les concurrents avaient chacun un os à régler avec Reigns. Malheureusement, quand on connaît déjà le résultat, cela enlève un peu au match. Reigns a frappé Styles avec une lance pour remporter le match et conserver son championnat.

Match Royal Rumble masculin

Avec les mêmes stipulations que le Women’s Royal Rumble, le Men’s Royal Rumble a clôturé la soirée. J’allais et venais entre mon choix de vainqueur – CM Punk ou Cody Rhodes – mais à la fin, Rhodes a remporté la victoire. Ce qui a rendu cela si important, c’est le fait qu’il a également remporté le Rumble l’année dernière. Les victoires consécutives en Rumble sont quelque chose de très rare pour une superstar. Rhodes peut désormais terminer son histoire et réécrire l’histoire de WrestleMania de l’année dernière, lorsqu’il a perdu contre Reigns. Semblable au Women’s Royal Rumble, deux superstars issues de NXT, Carmelo Hayes et Bron Breakker, se sont vraiment montrées avec leurs performances. Malheureusement, il semble que Punk ait subi une déchirure du triceps pendant le match et sera blessé pendant plusieurs mois.

Dans l’ensemble, la soirée a été fantastique car il n’y a vraiment rien de tel que le Royal Rumble. Bien sûr, il aurait pu y avoir quelques surprises ou retours supplémentaires, mais on ne peut pas tout avoir. Il y a aussi eu un match entre Kevin Owens et Logan Paul pour le championnat des États-Unis. Encore une fois, un excellent match en termes de lutte, mais le même scénario fatigué de « coups de poing américains » a été utilisé, et il vieillit après un certain temps. Je recommande fortement aux gens de revenir en arrière et de regarder cet événement premium en direct s’ils le peuvent, ou au moins les deux matchs Rumble. La route vers WrestleMania a officiellement commencé !

« Sports Entertainment Solidified » est une chronique de lutte professionnelle de Maddy Myer qui paraît tous les lundis.