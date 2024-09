Cody Rhodes conserve son titre dans un match en cage et bat The Bloodline avec Roman Reigns sur SmackDown

WWE SmackDown sur USA Network a connu un démarrage explosif le vendredi 13 septembre 2024.

Lors du premier show WWE SmackDown on USA, qui s’est déroulé à la Climate Pledge Arena de Seattle, WA, Cody Rhodes a conservé avec succès son championnat incontesté de la WWE grâce à une victoire sur Solo Sikoa dans un match en cage d’acier.

C’est cependant après le match que les affaires ont repris.

Alors que The Bloodline attaquait « The American Nightmare », c’est « The Original Tribal Chief » Roman Reigns qui finit par revenir et aider Cody à éliminer son ancien groupe.