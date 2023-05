Cody Rhodes bat Brock Lesnar; LWO aide Bad Bunny à vaincre Damian Priest du jour du jugement

WWE Backlash à San Juan, Porto Rico a vu Cody Rhodes vaincre Brock Lesnar, Bad Bunny vaincre Damian Priest dans un combat de rue à San Juan, The Usos et Solo Sikoa vaincre Matt Riddle et les champions incontestés par équipe de la WWE Kevin Owens et Sami Zayn, SmackDown Women’s La championne Rhea Ripley triomphant de Zelina Vega, la championne féminine de Raw Bianca Belair régnant en maître sur IYO SKY.

La championne féminine de Raw Bianca Belair a battu IYO SKY

« L’EST de la WWE » Bianca Belair a prouvé une fois de plus pourquoi elle est l’étalon-or de la WWE, en éliminant un match très IYO SKY pour conserver son titre féminin brut et devenir la championne féminine la plus ancienne de l’ère moderne.

Seth « Freakin » Rollins a battu Omos

Seth « Freakin » Rollins a tout mis en œuvre pour conquérir le gargantuesque Omos dans un match en simple très disputé, après avoir brutalisé The Nigerian Giant.

Le champion des États-Unis Austin Theory a battu Bobby Lashley et Bronson Reed

Le titre des États-Unis reste avec Austin Theory, car la superstar de A-Town est venue à Porto Rico et a fait exactement ce qu’il avait dit qu’il allait faire. Réalisant que Bobby Lashley était une grande menace, Theory et Bronson Reed ont décidé de faire équipe pour neutraliser The All Mighty, mais ce partenariat a été de courte durée. La théorie se tenait cependant debout, jetant Lashley hors du ring et couvrant Reed pour conserver son titre.

La championne féminine de SmackDown, Rhea Ripley, a battu Zelina Vega

Bien qu’elle ait concouru dans son pays d’origine, Porto Rico, Zelina Vega n’a pas pu rassembler suffisamment pour détrôner Rhea Ripley pour le titre féminin de SmackDown. Après le match, la Superstar en larmes a reçu une autre ovation assourdissante de la part de l’univers adoré de la WWE dans sa ville natale.

Bad Bunny a battu Damian Priest dans un combat de rue à San Juan

La superstar mondiale Bad Bunny a remporté la première victoire en simple de sa carrière à la WWE en battant Damian Priest dans un combat de rue à San Juan. Malgré une attaque de ses frères du Judgment Day – Finn Balor et Dominick Mysterio, Rey Mysterio, Carlito, Savio Vega et The LWO se sont présentés pour soutenir Bunny.

The Bloodline a battu Sami Zayn, Kevin Owens et Matt Riddle

Les Usos et Solo Sikoa se sont remis sur la bonne voie et ont repris le chemin de la victoire après avoir vaincu l’équipe des champions incontestés par équipe de la WWE Kevin Owens et Sami Zayn ainsi que Matt Riddle, malgré une certaine confusion mineure.

Cody Rhodes a battu Brock Lesnar

« The American Nightmare » Cody Rhodes a tué « The Beast Incarnate » Brock Lesnar devant une foule portoricaine brûlante.

Avant que l’officiel ne sonne la cloche, Rhodes a lancé un assaut total sur Lesnar, l’attaquant avec une chaise en acier et les marches en acier. Une fois le match commencé, Rhodes a poursuivi son attaque, mais sa tentative de Cody Cutter a été contrée par un suplex allemand dévastateur.

Lesnar n’a montré aucune pitié pour The American Nightmare, délivrant des coups dévastateurs et même jetant Rhodes dans un ridoir exposé. Cependant, Rhodes renversa la situation et envoya The Beast face la première dans l’acier exposé, ce qui provoqua une vilaine cicatrice de combat pour Lesnar.

Une bête battue a survécu à deux Cross Rhodes et a même frappé un F5 et verrouillé son Kimura, mais Rhodes a décroché un remarquable contre et a épinglé les épaules de Lesnar au tapis pour une victoire choquante.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives, consultez les détails du porte-casquette orange et violet ici