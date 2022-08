Cody O’Neill, diplômé de Marian Central, revient en tant que directeur sportif des Hurricanes – Shaw Local

Une fois que Cody O’Neill a fini de jouer au football universitaire et s’est lancé dans une carrière d’entraîneur universitaire, il n’aurait pas pu voir ce jour venir.

Mais la vie a jeté à O’Neill l’une des boules de courbe les plus méchantes de tous les temps en 2020, une qui a complètement refiguré son cheminement de carrière. Et lundi, O’Neill, 20 mois retiré de la chirurgie de transplantation cardiaque, a commencé son nouveau travail en tant que directeur sportif de Marian Central.

O’Neill et sa femme Kelsey avaient déjà prévu de déménager à Woodstock cet été, en achetant la maison des parents de Kelsey. Par chance, l’ancien AD des Hurricanes Curtis Price partait pour le poste d’AD à Chicago St. Rita, son alma mater.

Lorsque O’Neill était de retour dans la région de Chicago pour un rendez-vous chez le médecin début juin, il s’est également arrêté à Marian pour un entretien avec le surintendant Mike Shukis. Il a été officiellement embauché il y a deux semaines.

“Je n’ai jamais pensé que je serais de retour ici”, a déclaré O’Neill. “Je pensais que je serais dans l’athlétisme universitaire toute ma vie avec le chemin sur lequel j’étais, mais évidemment l’automne 2020 a beaucoup changé pour moi. Alors après tout ce qui s’est passé et [I] eu des conversations avec ma femme, le coaching n’était pas totalement hors de propos, mais il était temps d’enlever certaines des choses qui ont pris tant de temps à ma femme et à mes enfants.

O’Neill est un diplômé marial de 2009; Kelsey est également un ancien élève marial. Son oncle, Brad Harding, a informé O’Neill que le poste de AD s’ouvrait.

O’Neill a rencontré Shukis pour la première fois alors qu’il fréquentait l’école catholique St. Joseph à Harvard à l’école primaire. Shukis était conseiller à Saint-Joseph.

“Il était mon conseiller là-bas et a fini par être directeur et a continué à gravir les échelons de sa carrière”, a déclaré O’Neill. “C’était un énorme tirage au sort pour moi, d’avoir cette connexion et de savoir à quel point il est formidable et de savoir que Marian est entre de bonnes mains sous lui.”

Shukis se souvenait bien d’O’Neill de leurs jours à St. Joseph.

“En tant qu’administrateur, vous faites de votre mieux pour croire en tous vos élèves”, a déclaré Shukis. “Certains sont plus faciles à croire que d’autres. Cody était l’un des plus faciles. À certains égards, je pense que c’était plus difficile pour Cody à cause de notre relation passée. J’ai vraiment pris mon temps dans son entretien pour voir quel genre de personne il était devenu.

« Il avait une très bonne expérience antérieure. Son travail avec de gros budgets, des collectes de fonds, des horaires et avec des entraîneurs. Il a également démontré de très fortes compétences en leadership dans ses expériences antérieures. Tout cela et plus encore le place en tête de notre liste.

O’Neill a joué dans l’équipe de football finaliste de l’État de classe 5A de Marian en 2006 sur une ligne offensive qui comprenait le futur joueur de la NFL Bryan Bulaga et le futur joueur de ligne défensive de Notre Dame Sean Cwynar.

O’Neill a eu une solide carrière au FCS South Dakota, a obtenu son diplôme en 2014 et a participé à un camp d’essai avec les Vikings du Minnesota. Il a travaillé comme entraîneur adjoint étudiant pour la saison du printemps 2014, a déménagé dans l’État du Montana-Nord de 2014 au printemps 2017, puis a pris l’entraîneur de la ligne offensive à la South Dakota School of Mines à Rapid City.

Lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé au printemps 2020, O’Neill est tombé malade, mais pas du virus. Après avoir souffert pendant des mois sans se sentir bien, il a été diagnostiqué que le cœur d’O’Neill fonctionnait à environ 20% de ce qu’il aurait dû être.

En octobre de la même année, O’Neill figurait sur une liste de greffes et il a été transféré au Northwestern Medical Center de Chicago en novembre pour attendre un donneur compatible.

Le 18 novembre, O’Neill a subi 6 heures de chirurgie pour la greffe. Il n’a pas exclu un retour à l’entraînement à ce moment-là, mais a estimé qu’il devait ralentir pendant un certain temps.

O’Neill a travaillé l’année dernière à la South Dakota School of Mines en tant que coordinateur des opérations, ce qui, selon lui, était essentiellement un poste de directeur sportif adjoint.

“J’ai adoré ça, je l’ai apprécié tous les jours”, a-t-il déclaré. « Parmi les grandes choses que j’ai faites, j’ai travaillé avec le budget, géré l’argent, m’assurant que tous les sports et les opérations quotidiennes étaient pris en charge. C’était l’une des grandes choses sur lesquelles Mike Shukis a insisté lors de mon entretien et c’est quelque chose que j’ai fait depuis le printemps 2021, en travaillant avec l’assistante administrative du bureau sur les questions budgétaires et les opérations quotidiennes, les événements et les voyages, les chambres d’hôtel ont été prises soin de.

Cela a aidé à préparer O’Neill pour son retour à la maison et son prochain emploi.

“Comme je l’ai dit, les connaissances, les compétences, l’expérience et les qualités de leadership de Cody étaient exceptionnelles”, a déclaré Shukis. “Cependant, c’est son caractère qui le distingue vraiment de tout autre candidat. Nous pensons qu’il est juste une personne exceptionnelle qui s’intègre parfaitement à Marian Central.

Cody et Kelsey O’Neill ont une fille Emersyn (4) et un fils Lincoln (1 1/2). Kelsey était enceinte de sept mois de Lincoln lorsque Cody a subi la greffe.

Les parents de Kelsey, Andy et Jocelyn Harding, cherchaient à réduire la taille de leur maison, alors ils ont vendu à Cody et Kelsey et ont déménagé dans une maison plus petite à Woodstock.

L’entraîneur de football des New Hurricanes, Liam Kirwan, qui avait quatre ans de retard sur O’Neill à Marian, a envoyé des joueurs pour aider les O’Neill à emménager. Les joueurs ont reçu une leçon d’histoire tout en aidant leur nouveau AD.

“Ils parlaient du George Harding (le terrain de football de Marian), et Kelsey a dit : ‘Est-ce que vous riez ou vous moquez de George Harding ?’ ” O’Neill a dit. “Et ils ont dit, ‘Non, c’est ce que nous appelons le champ.’ Elle a dit : ‘C’est mon arrière-grand-père.’ Ils l’ont regardée, ça a tout ramené à la maison.