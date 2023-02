Cody Longo, acteur de “Days of Our Lives”, est mort à 34 ans

Cody Longo, qui a joué dans “Days of Our Lives” et “Hollywood Heights”, est décédé, a confirmé Fox News Digital. Il avait 34 ans.

“Cody était tout notre monde”, a déclaré la femme de Cody, Stephanie, partagée par le représentant de Longo, Alex Gittelson.

“Les enfants et moi sommes bouleversés et au-delà dévastés. Il était le meilleur papa et le meilleur père. Tu nous manqueras toujours et à jamais et nous t’aimerons.”

Gittelson a ajouté : “Cody était un ami cher et mon cœur se brise pour sa femme et ses enfants extraordinaires. C’était une personne si loyale, aimante et talentueuse, et il nous manquera beaucoup.”

