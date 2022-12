Cody Gakpo : Pourquoi Liverpool a signé l’attaquant du PSV Eindhoven – mais où jouera-t-il ? | Nouvelles du football

Cody Gakpo a renforcé son attrait avec trois buts en cinq apparitions à la Coupe du monde – mais pourquoi Liverpool voulait-il signer l’attaquant de 23 ans et où jouera-t-il ?

Ils sont parvenus à un accord pour signer l’international néerlandais pour un montant compris entre 35 et 45 millions de livres sterling du PSV Eindhoven, battant son rival Manchester United à sa signature.

Liverpool a cherché à faire venir un autre joueur offensif suite aux blessures à long terme de Luis Diaz et Diogo Jota dans le but de terminer dans le top quatre après un début de saison inégal.

Alors, qu’apportera-t-il aux côtés de Jurgen Klopp et où s’intégrera-t-il à leur ligne de front aux côtés de Mohamed Salah et Darwin Nunez ? Sports du ciel vous apporte les réponses…

Gakpo a tous les atouts pour atteindre le sommet

Cody Gakpo est en tête du classement des buts et des passes décisives en Eredivisie cette saison





Peter Smith de Sky Sports :

Pendant la Coupe du monde, le patron des Pays-Bas, Louis van Gaal, a déclaré que “Cody Gakpo a tout ce qu’il faut pour devenir une star” et l’attaquant a certainement l’air d’être sur la voie rapide vers le sommet du jeu après avoir soutenu sa brillante forme d’Eredivisie au Qatar. .

Un but dans chaque match de phase de groupes – un avec sa tête, un avec son pied gauche et un avec son pied droit – témoignait de son jeu en rapide amélioration dans le dernier tiers, de son appétit pour la grande scène et de sa polyvalence. Ses performances exceptionnelles pour Van Gaal sont survenues en tant qu’avant-centre ou n ° 10. Au PSV, il a brillé en tant qu’ailier gauche, coupant à l’intérieur.

Mais ces traits ne sont pas apparus par hasard – Gakpo est méticuleux quant à son développement, engageant même un entraîneur tactique personnel pour analyser son jeu. Ses buts en constante augmentation et ses statistiques de passes décisives par 90 minutes pour son club montrent que les devoirs supplémentaires portent leurs fruits.

Cette mentalité aura autant impressionné ses prétendants que son total de buts et de passes décisives. A 23 ans, Gakpo est déjà à un haut niveau – mais a la détermination de s’améliorer encore. Cela fait de lui un investissement intéressant.

Rythme et conduite en courant sur le flanc ; puissance et précision dans son tir; la créativité en tant que créateur de la meilleure chance de l’Eredivisie ; habileté et rapidité avec ses dribbles; menace aérienne, comme il l’a montré contre le Sénégal… Gakpo a tous les attributs requis d’un attaquant moderne et après son triplé parfait à la Coupe du monde, des clubs à travers l’Europe se sont bousculés pour sa signature avant que Liverpool ne remporte la course.

Pourquoi la signature de Gakpo a du sens pour Liverpool

Joe Shread de Sky Sports :

La polyvalence, le professionnalisme et la performance de Gakpo sur le terrain expliquent assez clairement pourquoi Liverpool a décidé de passer à l’attaquant du PSV et des Pays-Bas.

Cependant, il y a d’autres éléments qui entrent dans l’équation. Il est tentant de croire que Liverpool signe Gakpo pour contrarier Manchester United, étant donné l’intérêt signalé de leur rival pour le joueur de 23 ans, mais il est probable que les blessures au sein de l’équipe de Jurgen Klopp soient bien plus un facteur.

Luis Diaz a subi un revers à son retour d’une blessure au genou plus tôt ce mois-ci, Klopp décrivant la nouvelle comme un “bon coup dans la bouche”.

Faits saillants d'Aston Villa contre Liverpool en Premier League.



L’ailier colombien n’a pas joué depuis le 9 octobre et il n’y a pas de calendrier officiel pour son retour, tandis que Diogo Jota devrait être absent jusqu’en février en raison d’une blessure au mollet. Roberto Firmino est également absent jusqu’au début du mois prochain en raison d’une blessure qui lui est propre.

En conséquence, les options en avant de Liverpool sont réduites à Mohamed Salah et Darwin Nunez. Alex Oxlade-Chamberlain a fait un début rare dans les trois premiers lors de la victoire 3-1 à Aston Villa le lendemain de Noël, tandis que Fabio Carvalho, Harvey Elliott et Curtis Jones – qui est également actuellement blessé – peuvent également s’aligner en tant qu’attaquants larges.

Alors que Liverpool cherche à rattraper son retard dans la course aux quatre premiers de la Premier League, ainsi qu’à participer à la FA Cup et à la Ligue des champions, la nécessité d’ajouter aux options d’attaque de Klopp au milieu de tant de blessures était évidente.

Image:

Liverpool a battu Aston Villa 3-1 lors de son retour en Premier League





Liverpool et leur manager ont peut-être également évalué l’impact impressionnant de Diaz après son arrivée de Porto lors de la fenêtre de janvier précédente et ont décidé que le potentiel de Gakpo à faire quelque chose de similaire était trop important pour être ignoré.

“Vous ne vous attendez pas à des miracles immédiatement de ce genre de joueurs”, a déclaré Klopp Sports du ciel en mars, deux mois après la signature de Diaz. “Mais il n’est pas loin de faire exactement cela.”

Les miracles sont peut-être trop demander, mais les performances de Gakpo pour le PSV et les Pays-Bas suggèrent qu’il pourrait donner un coup de pouce crucial à Liverpool dans la seconde moitié de la saison.

“Gakpo donne de la variété à Liverpool en attaque”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Stephen Warnock pense que Liverpool aura plus d'options en attaque après la signature de Cody Gakpo.



L’ancien défenseur de Liverpool, Stephen Warnock, a déclaré à Sky Sports :

“La grande question que les fans de Liverpool vont demander est, ‘est-ce une position que nous devons renforcer?’

“Ils pensent probablement que nous avions besoin de milieux de terrain centraux et on a beaucoup parlé d’Enzo Fernandez et Jude Bellingham ces dernières semaines, ainsi que Sofiane Amrabat.

“Mais maintenant, quand vous pensez aux blessures de Luis Diaz et de Diogo Jota, cela les a presque poussés dans une position où les buts gagnent des matchs et ils ont réalisé qu’ils en avaient besoin.

“Avec des gens comme Stefan Bajcetic dans l’équipe et les joueurs qui reviennent de blessure sous la forme de Arthur Melo, le club estime qu’il en a assez au milieu de terrain pour se couvrir.

“Cela ne me surprendrait pas s’ils faisaient autre chose au milieu de terrain, mais Gakpo est une signature passionnante. Ses statistiques en Eredivisie sont exceptionnelles, mais la grande question est maintenant de savoir s’il peut le faire en Premier League et sous la pression de jouer. pour Liverpool.

“L’accord permet à Liverpool d’alterner entre l’endroit où le jouer et Darwin Nunez. Ils peuvent tous les deux jouer à gauche et ils peuvent également jouer au milieu. Cela offre à Liverpool cette option. Cela leur offre de la variété.”

Quand Gakpo pourrait-il faire ses débuts à Liverpool ?

lundi 2 janvier 17h00



Coup d’envoi 17h30





La fenêtre de transfert s’ouvre le dimanche 1er janvier pour les clubs d’Angleterre et d’Écosse et si tous les documents nécessaires sont remplis, Gakpo pourrait être en ligne pour un début à Liverpool le 2 janvier, en direct sur Football du lundi soir au Sports du ciel à Brentford.

Liverpool accueillera ensuite les Wolves au troisième tour de la FA Cup le samedi 7 janvier avant de revenir en championnat le week-end suivant à Brighton le samedi 14 janvier.