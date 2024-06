Cody Gakpo nomme un défenseur de Premier League plus dur que Saliba et Van Dijk

Points forts L’ailier néerlandais Cody Gakpo a rejoint Liverpool en provenance du PSV Eindhoven en janvier 2023.

Gakpo a affronté certains des meilleurs défenseurs du monde depuis son arrivée en Premier League.

William Saliba et Virgil van Dijk sont considérés par beaucoup comme les deux meilleurs défenseurs de l’élite, mais Gakpo a déclaré qu’il avait eu plus de mal contre Thiago Silva.







Bien que les capacités de Cody Gakpo ne fassent aucun doute, le Néerlandais a connu une première période mitigée de 18 mois dans sa carrière à Liverpool. Gakpo, 25 ans, a été suivi sans relâche par Manchester United, qui a perdu contre l’attaquant très apprécié face à ses féroces rivaux en janvier 2023.

L’acquisition de Gakpo par le club du Merseyside faisait l’envie de plusieurs autres prétendants de Premier League et d’Europe, qui avaient été impressionnés par les performances de l’attaquant pour l’Eredivisie. tenue du PSV Eindhoven. Gakpo était une source fiable de buts et de passes décisives pour Eindhoven, et Liverpool a fini par le signer pour un montant compris entre 35 et 45 millions de livres sterling.





Début de carrière de Gakpo à Liverpool

L’attaquant néerlandais n’a arraché aucun arbre dans le Merseyside





Le jeu de liaison, le contrôle et l’intelligence de Gakpo ont ajouté du sang-froid à une ligne d’attaque par ailleurs chaotique de Liverpool au cours des 18 derniers mois, mais le joueur de 25 ans aurait probablement espéré apporter une plus grande contribution au club d’Anfield, qui le fera. commencera sa vie sous la direction du nouveau manager, Arne Slot, le mois prochain.

Malgré des périodes dans et hors de l’équipe de Liverpool, et recevoir les critiques publiques de la légende du club Jamie Carragher après la sortie choc du club en quart de finale de la FA Cup contre Manchester UnitedGakpo a déjà fait 79 apparitions depuis son passage au club de Premier League.

Gakpo a eu un impact immédiat à Anfield en marquant 10 buts lors de ses 23 premiers matches de Premier League, dont un doublé mémorable lors de la célèbre victoire 7-0 de Liverpool contre United lors de la saison 2022-23 de Premier League, incitant l’ancien manager Jurgen Klopp à déclarer que « les fans peuvent être enthousiasmés » par la récente signature du club.





Mais Gakpo a enduré quelques difficultés personnelles lors de la campagne 2023-24 de Liverpool avec 82 points, l’attaquant uruguayen Darwin Nunez ayant été préféré à lui pendant de nombreux matches. Gakpo a alterné entre le jeu large, en tant que milieu de terrain offensif central et en tant qu’attaquant avant de passer une longue période de temps en commençant sur le banc des remplaçants.

Néanmoins, Gakpo a conclu la saison avec 53 apparitions dans toutes les compétitions, fournissant 22 buts supplémentaires au club d’Anfield.

Le début de la vie de Cody Gakpo dans le Merseyside 22/23 23/24 Les apparences 26 53 Objectifs 7 16 Aides 3 6





Gakpo, qui fait partie de l’équipe des Pays-Bas pour le Championnat d’Europe de cet étéattendra avec impatience l’occasion d’impressionner son compatriote néerlandais Slot lors de la tournée de pré-saison du club aux États-Unis en juillet.

Les adversaires les plus coriaces de Gakpo en Premier League

L’attaquant a joué contre certains des meilleurs défenseurs du monde en Angleterre.

Gakpo, qui a joué à trois postes différents au cours de son passage en Premier League et a connu différents niveaux de succès, a une perspective unique sur les défenseurs les plus coriaces de la division, ayant été directement marqué par les arrières latéraux, les milieux défensifs et les défenseurs centraux pendant ses 18 mois à Anfield.





L’attaquant a déjà marqué contre certaines des équipes les plus fortes de la Premier League, notamment Tottenham Hotspur, Aston Villa, Newcastle United et Manchester United. Alors, contre qui Gakpo a-t-il trouvé le plus difficile de jouer et pourquoi ?

Dans une récente interview avec ESPN UK, Gakpo a révélé que son adversaire le plus coriace en Premier League à ce jour est Thiago Silva, qui a conclu son illustre carrière de joueur en Europe le mois dernier, après avoir rejoint l’équipe brésilienne de Fluminense. Gakpo a affirmé :

« Il (Thiago Silva) a été l’un de mes premiers matchs ici à Liverpool. Il était vraiment très intelligent. Il est un peu plus âgé maintenant, mais oui, c’est un défenseur de très grande classe, vraiment intelligent, qui pense avec quelques longueurs d’avance. Je ne Je ne sais même pas si j’ai eu un duel physique avec lui, mais il était juste là, partout. »

Thiago, 39 ans, a remporté la Ligue des champions avec Chelsea en 2021 et a remporté des titres de première division en France et en Italie. L’ancien capitaine du Brésil et Gakpo se sont rencontrés à trois reprises après l’arrivée du Néerlandais en Premier League. Lors de la dernière rencontre du duo en janvier 2024, Gakpo a aidé Liverpool à remporter une victoire éclatante 4-1 contre Chelsea de Thiago Silva.