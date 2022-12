Cody Gakpo: L’attaquant arrive en Angleterre pour un examen médical à Liverpool avant son transfert du PSV Eindhoven | Nouvelles du centre de transfert

Cody Gakpo est arrivé en Angleterre pour un examen médical avant son transfert prévu du PSV Eindhoven à Liverpool.

Le lendemain de Noël, le club néerlandais a annoncé que Liverpool avait conclu un accord pour signer Gakpo pour un montant compris entre 35 et 45 millions de livres sterling.

Un communiqué du PSV a déclaré lundi: “Le PSV et le LFC sont parvenus à un accord sur le transfert proposé de Cody Gakpo.

“L’attaquant de 23 ans partira prochainement pour l’Angleterre, où il sera soumis aux formalités nécessaires avant la fin du transfert.”

Les rivaux de Liverpool, Manchester United, étaient intéressés par Gakpo cet été, lorsqu’ils ont plutôt signé Antony de l’Ajax, mais des informations ont suggéré qu’ils envisageaient de déménager pour l’international néerlandais lors de la prochaine fenêtre de transfert de janvier.

Le patron de United, Erik ten Hag, veut signer un attaquant en janvier après le départ de Cristiano Ronaldo, déclarant : “Nous sommes conscients que nous avons perdu un attaquant, donc je pense que nous devons faire entrer un attaquant, mais ce doit être le bon.”

Southampton a vu une offre rejetée pour Gakpo cet été, tandis que Leeds tenait également au joueur de 23 ans.

Le stock de Gakpo a augmenté lors de la Coupe du monde avec trois buts en cinq apparitions avant que les Pays-Bas ne soient éliminés en quart de finale aux tirs au but contre l’Argentine.

Image:

Gakpo est en tête du classement des buts et des passes décisives en Eredivisie cette saison





Avant que le PSV ne publie sa déclaration, il était entendu que Liverpool était en pourparlers avancés avec la partie néerlandaise au sujet du transfert alors qu’ils cherchaient à faire venir un autre joueur attaquant suite aux blessures à long terme de Luis Diaz et Diogo Jota.

La fenêtre de transfert s’ouvre le dimanche 1er janvier pour les clubs d’Angleterre et d’Écosse et si tous les documents nécessaires sont remplis, Gakpo pourrait être en ligne pour un début à Liverpool le 2 janvier, en direct sur Football du lundi soir au Sports du ciel à Brentford.

Les règles de la Premier League exigent que les documents soient remplis avant midi le dernier jour ouvrable avant un match. Cette saison, le 1er janvier et le 2 janvier sont considérés comme des jours ouvrables.

Analyse : Gakpo a tous les atouts pour atteindre le sommet

Peter Smith de Sky Sports :

Pendant la Coupe du monde, le patron des Pays-Bas, Louis van Gaal, a déclaré que “Cody Gakpo a tout ce qu’il faut pour devenir une star” et l’attaquant a certainement l’air d’être sur la voie rapide vers le sommet du jeu après avoir soutenu sa brillante forme d’Eredivisie au Qatar. .

Un but dans chaque match de phase de groupes – un avec sa tête, un avec son pied gauche et un avec son pied droit – témoignait de son jeu en amélioration rapide dans le dernier tiers, de son appétit pour la grande scène et de sa polyvalence. Ses performances exceptionnelles pour Van Gaal sont venues en tant qu’avant-centre ou n ° 10 qui a dérivé vers la droite. Au PSV, il a brillé comme ailier gauche, coupant à l’intérieur.

Mais ces traits ne sont pas apparus par hasard – Gakpo est méticuleux quant à son développement, engageant même un entraîneur tactique personnel pour analyser son jeu. Ses statistiques de buts et de passes décisives par 90 minutes en constante augmentation pour son club montrent que les devoirs supplémentaires portent leurs fruits.

Cette mentalité aura impressionné ses prétendants autant que son décompte de buts et de passes décisives. A 23 ans, Gakpo est déjà à un niveau élevé – mais a la détermination de s’améliorer encore. Cela fait de lui un investissement intéressant.

Stephen Warnock dit que la signature de Cody Gakpo donne à Liverpool plus de variété en attaque.



Rythme et conduite en courant sur le flanc ; puissance et précision dans son tir; la créativité en tant que créateur de la meilleure chance de l’Eredivisie ; habileté et rapidité avec ses dribbles; menace aérienne, comme il l’a montré contre le Sénégal… Gakpo a tous les attributs requis d’un attaquant moderne et après son triplé parfait à la Coupe du monde, des clubs à travers l’Europe se sont bousculés pour sa signature avant que Liverpool ne remporte la course.

Pourquoi la signature de Gakpo a du sens pour Liverpool

Joe Shread de Sky Sports :

Comme illustré ci-dessus, la polyvalence, le professionnalisme et le rendement de Gakpo sur le terrain expliquent assez clairement pourquoi Liverpool a décidé de faire son choix pour l’attaquant du PSV et des Pays-Bas.

Cependant, il y a d’autres éléments qui entrent dans l’équation. Il est tentant de croire que Liverpool signe Gakpo pour contrarier Manchester United, étant donné l’intérêt signalé de leur rival pour le joueur de 23 ans, mais il est probable que les blessures au sein de l’équipe de Jurgen Klopp soient bien plus un facteur.

Image:

Les options en avant de Jurgen Klopp ont été sévèrement limitées par les blessures





Luis Diaz a subi un revers à son retour d’une blessure au genou plus tôt ce mois-ci, Klopp décrivant la nouvelle comme un “véritable coup au visage”.

L’ailier colombien n’a pas joué depuis le 9 octobre et il n’y a pas de calendrier officiel pour son retour, tandis que Diogo Jota devrait être absent jusqu’en février en raison d’une blessure au mollet. Roberto Firmino est également absent jusqu’au début du mois prochain en raison d’une blessure qui lui est propre.

En conséquence, les options en avant de Liverpool sont réduites à Mohamed Salah et Darwin Nunez. Alex Oxlade-Chamberlain a fait un début rare dans les trois premiers lors de la victoire 3-1 à Aston Villa le lendemain de Noël, tandis que Fabio Carvalho, Harvey Elliott et Curtis Jones – qui est également actuellement blessé – peuvent également s’aligner en tant qu’attaquants larges.

GRATUIT À REGARDER: Faits saillants d'Aston Villa contre Liverpool en Premier League



Alors que Liverpool cherche à rattraper son retard dans la course aux quatre premiers de la Premier League, ainsi qu’à participer à la FA Cup et à la Ligue des champions, la nécessité d’ajouter aux options d’attaque de Klopp au milieu de tant de blessures était évidente.

Liverpool et leur manager ont peut-être également évalué l’impact impressionnant de Diaz après son arrivée de Porto lors de la fenêtre de janvier précédente et ont décidé que le potentiel de Gakpo à faire quelque chose de similaire était trop important pour être ignoré.

“Vous ne vous attendez pas à des miracles immédiatement de ce genre de joueurs”, a déclaré Klopp Sports du ciel en mars, deux mois après la signature de Diaz. “Mais il n’est pas loin de faire exactement cela.”

Les miracles sont peut-être trop demander, mais les performances de Gakpo pour le PSV et les Pays-Bas suggèrent qu’il pourrait donner un coup de pouce crucial à Liverpool dans la seconde moitié de la saison.

“Signer un joueur néerlandais en PL est un pari – il devra intensifier”

L’expert néerlandais du football Elko Born s’adressant à Sky Sports News :

“Liverpool s’attendra à ce qu’il se produise, mais nous devons nous rappeler qu’en 2014, lorsque Memphis Depay s’est plutôt bien comporté à la Coupe du monde, mais lorsqu’il a déménagé à Manchester United, cela n’a jamais fonctionné pour lui. Donc, il y a aussi des inquiétudes pour Gakpo, qui a bien fait à la Coupe du monde et avec le PSV, mais passer en Premier League est un grand pas en avant pour un joueur néerlandais.

“Va-t-il réussir? Nous devrons attendre et voir. Mais il y a un pari lors de la signature d’un joueur des Pays-Bas. Cela dit, les gens sont assez optimistes pour Gakpo.”