Cody Gakpo de Liverpool envisage un rôle d’attaquant pour les Pays-Bas

Cody Gakpo tient à jouer le rôle d’avant-centre pour les Pays-Bas lors de la finale de la Ligue des Nations de cette semaine – le premier choix néerlandais Memphis Depay étant exclu – après avoir été propulsé à ce poste au cours des derniers mois à Liverpool.

Gakpo, 24 ans, s’est forgé une réputation d’ailier gauche au PSV Eindhoven, mais il est devenu attaquant après avoir déménagé à Liverpool en janvier.

« Maintenant que je joue à Liverpool, je pense que c’est une bonne position », a déclaré Gakpo aux journalistes dimanche alors que les Pays-Bas se préparaient pour le tournoi à quatre nations. Ils affronteront la Croatie à Rotterdam mercredi en première demi-finale.

Avec Depay écarté pour cause de blessure, Gakpo devrait mener la ligne pour les hôtes.

« Je suis devenu convaincu qu’être attaquant me convient », a déclaré Gakpo, ajoutant que plusieurs entraîneurs avaient déjà tenté de le convaincre de faire le changement, mais il avait résisté.

« Guus Hiddink a été le premier. Il a passé un moment au PSV en tant que caisse de résonance, m’a vu jouer et m’a dit : ‘Tu dois devenir un attaquant ou un faux n°9’. Je ne voulais pas y croire alors. Et puis quand Roger Schmidt a dit la même chose plus tard au PSV quand il était entraîneur, j’étais encore plus têtu, ça faisait du bien sur le flanc gauche.

Cody Gakpo pourrait jouer le rôle d’attaquant pour les Pays-Bas avec Memphis Depay blessé. Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images

« Mais lors de la dernière Coupe du monde, j’étais déjà plus central sur le terrain et à Liverpool en permanence au cours des six derniers mois. Ça a été bien. Je suis ravi maintenant de m’améliorer dans le poste dans un avenir proche, pour le club aussi que l’équipe nationale. »

La décision de Jurgen Klopp de déplacer Gakpo a d’abord été critiquée par des experts néerlandais, qui estimaient que le manager de Liverpool ne serait pas en mesure de tirer le meilleur parti de lui.

« C’était une période difficile quand je suis arrivé », se souvient Gakpo. Liverpool était aux prises avec une baisse de forme et son introduction dans l’équipe ne s’est pas déroulée aussi bien qu’espéré.

Klopp l’a ensuite appelé dans un discours d’encouragement. « Il a dit ce qu’il voulait de moi. Au début, bien sûr, il a fallu un certain temps pour s’y habituer, mais j’ai aimé jouer à ce poste ces derniers mois. »

Depay a une blessure au mollet et l’entraîneur néerlandais Ronald Koeman a déclaré samedi que son absence offrait « l’opportunité de voir d’autres gars au travail ».