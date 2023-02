Cody Gakpo aurait peut-être déménagé trop tôt à Liverpool, déclare l’entraîneur Ronald Koeman

La nouvelle recrue internationale néerlandaise de Liverpool, Cody Gakpo, a du mal à trouver ses marques et aurait peut-être fait le saut en Premier League trop tôt, a déclaré son nouvel entraîneur de l’équipe nationale Ronald Koeman.

Gakpo, 23 ans, a quitté le PSV Eindhoven pour Liverpool le mois dernier, mais en six titularisations, il n’a pas encore marqué.

Koeman a déclaré qu’il était bon que de jeunes joueurs néerlandais évoluent dans des ligues plus grandes, mais cela pourrait aussi être difficile pour eux.

« Le niveau en Angleterre est plus élevé qu’aux Pays-Bas, mais ce sont aussi des jeunes garçons, n’est-ce pas ? Comme (Ryan) Gravenberch aller au Bayern (Munich) et ne pas jouer. Alors c’est difficile », a-t-il déclaré lors d’une émission YouTube animée par l’ancien footballeur Andy van der Meyde.

Koeman a déclaré que le fait que Liverpool se débattait n’a pas profité au jeu de Gakpo.

“Vous pouvez le voir, qu’il s’est retrouvé dans une équipe qui ne va pas bien. Ensuite, cela devient plus difficile pour lui, comme une nouvelle recrue. Vous êtes testé tout de suite. Et si tu ne marques pas ou que tu n’es pas important et que tu ne gagnes aucun match, c’est très difficile, surtout pour un jeune joueur. Si c’était quelqu’un de 28 ans avec de l’expérience, ce serait différent”, a ajouté Koeman.

Le nouvel entraîneur néerlandais, qui a entamé son deuxième mandat le 1er janvier, a déclaré qu’il gardait un œil attentif sur toutes les exportations néerlandaises alors qu’il envisageait sa première sélection pour le coup d’envoi en mars des éliminatoires de l’Euro-2024.

Les Pays-Bas affronteront la France et Gibraltar en mars.

