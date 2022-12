Cody Fisher : deux hommes arrêtés pour suspicion de meurtre

Deux hommes soupçonnés d’avoir assassiné un footballeur poignardé à mort dans une boîte de nuit le lendemain de Noël ont été arrêtés.

Cody Fisher, 23 ans, a été mortellement attaqué dans la discothèque Crane à Digbeth juste avant minuit lundi.

Les détectives enquêtant sur le meurtre ont arrêté mercredi un homme de 22 ans dans le centre-ville de Birmingham et un homme de 21 ans à Londres.

Ils ont tous deux été placés en garde à vue pour interrogatoire, soupçonnés de meurtre, a indiqué la police des West Midlands.

DCI Ian Ingram, de l’équipe des homicides de la force, a déclaré: «Nous progressons bien dans notre enquête et construisons une meilleure image de ce qui s’est passé.

“Nous avons été très satisfaits de la réponse du public et nous avons déjà envoyé un certain nombre de témoignages et d’images, ce qui nous aidera dans notre enquête.

“Il est vital que nous entendions tous ceux qui ont vu une partie de ce qui s’est passé cette nuit-là – aussi insignifiant qu’ils pensent que cela puisse être.

“La famille et les amis de Cody sont dévastés par ce qui s’est passé, et nous continuerons à travailler pour leur apporter des réponses.”