Cody Dorman, qui a vu Cody’s Wish remporter la Breeders’ Cup, décède à 17 ans

LOS ANGELES — Cody Dorman, l’adolescent qui a vu son cheval homonyme Cody’s Wish gagner à la Breeders’ Cup, est décédé. Il avait 17 ans.

Dorman est décédé dimanche après avoir subi un « événement médical » alors que la famille rentrait chez elle au Kentucky après avoir assisté aux championnats du monde à Santa Anita la semaine dernière, selon une déclaration de ses parents publiée lundi sur le site de Godolphin Racing. réseaux sociaux compte.

Dorman est né avec le syndrome de Wolf-Hirschhorn, une maladie génétique rare, dont les effets comprennent un retard de croissance et de développement, une déficience intellectuelle, un faible tonus musculaire et des convulsions. Il utilisait un fauteuil roulant.

“Avec le diagnostic de Cody à la naissance, nous avons toujours su que ce jour viendrait, mais nous étions déterminés à aider Cody à vivre sa meilleure vie aussi longtemps que nous l’aurions”, ont écrit les parents du garçon, Kelly et Leslie Dorman.

Dorman a rencontré le cheval pour la première fois lors d’une visite Make-A-Wish à la ferme Gainsborough de Godolphin à Lexington, Kentucky, lorsque Cody’s Wish était un sevré de 5 mois en 2018. L’animal s’est dirigé vers le fauteuil roulant de Dorman et a mis sa tête dans le ventre du garçon. tour, créant une telle connexion que Godolphin a décidé un an plus tard de donner au cheval le nom de Dorman.

“Je pense que ce cheval a probablement sauvé la vie de Cody de plusieurs manières”, a déclaré Kelly Dorman samedi. “Je le connais et le cheval a amélioré la vie de beaucoup de personnes.”

Cody’s Wish a remporté sa dernière course Samedi dans le Dirt Mile à 1 million de dollars, il s’est rallié à la fin et a survécu à une enquête des commissaires pour défendre son titre contre le vainqueur de Preakness, National Treasure.

Cody Dorman attendait dans le cercle des vainqueurs, comme s’il savait déjà quel serait le résultat.

Cette victoire a assuré la fin d’un livre d’histoires pour Cody’s Wish lors de sa dernière course avant sa retraite. Il a remporté 11 des 16 départs en carrière, dont huit dans des courses à enjeux, et plus de 3,1 millions de dollars de revenus pour le propriétaire Godolphin.

“Cette histoire sincère a touché le cœur de nombreuses personnes, à l’intérieur et à l’extérieur de l’industrie du pur-sang”, a déclaré Dan Pride, directeur de l’exploitation de Godolphin, dans un communiqué. « Et même si le décès de Cody nous a attristé, nous trouvons du réconfort en sachant que Cody a vécu de nombreux moments de joie au cours de ce voyage avec son meilleur ami, Cody’s Wish. Nos cœurs vont à la famille Dorman.

Dorman et sa famille étaient présents pour recevoir le prix M. Fitz des National Turf Writers and Broadcasters lors du dîner annuel du groupe la semaine dernière. Le prix est décerné à une personne qui symbolise l’esprit de course.

Outre ses parents, Dorman laisse dans le deuil sa sœur Kylie.