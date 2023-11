Cody Dorman, qui a noué un lien étroit avec le cheval de course Cody’s Wish, décède à 17 ans

Le cheval, encore inconnu, était un fils de Curlin, vainqueur du Preakness et deux fois Cheval de l’année. La famille de Cody et les ouvriers de la ferme ont décrit le lien entre le cheval et le garçon comme immédiat et intense.

Cody a de nouveau rendu visite au cheval en 2020. «Dès qu’il est sorti de la grange, c’était comme si personne n’était là à part lui et Cody», a déclaré le père de Cody, Kelly, dans une vidéo NBC. « Et Cody, ce rire profond du ventre. Je peux compter sur une seule main le nombre de fois où il a fait ça.

Sa mère, Leslie, a déclaré : « À partir de ce jour, c’était un enfant différent. Cela a tout changé.

Les propriétaires du cheval, Godolphin Racing, l’écurie de la famille royale Maktoum de Dubaï, l’ont baptisé Cody’s Wish en l’honneur du garçon, et il est devenu l’un des meilleurs chevaux de course aux États-Unis.

À l’approche de la Breeders’ Cup Dirt Mile l’année dernière, les médias ont publié des articles et des vidéos sur l’histoire de Cody, et lui et le cheval ont gagné des fans. L’histoire a pris fin lorsque Cody’s Wish gagné la course à l’hippodrome de Keeneland dans le Kentucky, en présence de Cody et de sa famille.