Codex Sassoon : Une Bible hébraïque vieille de 1 100 ans se vend 30 millions de livres sterling aux enchères et se dirige vers Israël | Nouvelles du monde

Un exemplaire de la Bible hébraïque, vieux de 1 100 ans et l’un des plus anciens livres intacts au monde, a été vendu aux enchères pour 38 millions de dollars (30 millions de livres sterling).

Le Codex Sassoon, un volume de parchemin manuscrit en cuir, a été acheté par Alfred H Moses, ancien ambassadeur américain en Roumanie, en New York mercredi.

On pense qu’il a été fabriqué entre 880CE (AD) et 960CE ​​(AD).

Un codex est défini comme « un texte manuscrit ancien sous forme de livre » par Oxford Languages.

M. Moses, qui représentait les Amis américains de l’ANU, en a fait don au Musée ANU du peuple juif de Tel-Aviv, ont indiqué les commissaires-priseurs Sotheby’s dans un communiqué.

Anu signifie « nous » en hébreu, selon le site Internet de l’organisation.

La Bible, qui a été exposée au musée en mars dans le cadre d’une tournée mondiale, y rejoindra la collection.

Le Codex Sassoon a reçu son nom lorsqu’il a été acheté en 1929 par David Solomon Sassoon, le fils d’un magnat des affaires juif irakien qui avait une maison à Londres qu’il remplissait d’une collection de manuscrits juifs.

La Bible a ensuite appartenu au fonds de pension British Rail jusqu’à ce qu’elle soit achetée par le vendeur actuel, le milliardaire suisse-libanais-syrien Jacqui Safra, en 1989 pour 3,19 millions de dollars (2,5 millions de livres sterling).

Les Bibles hébraïques sont similaires à l’Ancien Testament chrétien, mais diffèrent de diverses manières.

Sharon Liberman Mintz, spécialiste de Sotheby’s Judaica, a déclaré que le prix, l’un des plus élevés pour un manuscrit vendu aux enchères, « reflète la profonde puissance, l’influence et la signification de la Bible hébraïque, qui est un pilier indispensable de l’humanité ».

En 2021, une copie rare de la Constitution américaine s’est vendue 43 millions de dollars (34 millions de livres sterling).

Bill Gates a payé 31 millions de dollars (25 millions de livres sterling) pour le Codex Leicester de Léonard de Vinci, en 1994.

Mme Mintz a déclaré qu’elle était « absolument ravie » de la vente et que le « Codex Sassoon fera bientôt son retour grandiose et permanent à Israëlexposé pour que le monde entier puisse le voir ».

Alors que le Codex Sassoon est le plus ancien exemple survivant d’un seul manuscrit de la Bible hébraïque – contenant les 24 livres avec ponctuation, voyelles et accents – il existe des exemples plus anciens qui sont incomplets, y compris les manuscrits de la mer Morte, dont des fragments proviennent de l’hébreu Bible et date d’avant et juste après l’époque du Christ, selon la Société d’archéologie biblique.

Parmi les autres bibles chrétiennes plus anciennes, citons le Codex Sinaiticus, dont une partie se trouve à la British Library et le Codex Vaticanus, au Vatican – qui datent tous deux du IVe siècle, et le Codex Alexandrinus, qui se trouve également à la British Library et date du Ve siècle.

L’Evangile de St Cuthbert, qui n’est que l’Evangile de St Jean dans le Nouveau Testament, se trouve également au British Museum et date du 8ème ou 7ème siècle.