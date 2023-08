Codes postaux les plus demandés par les acheteurs de maison aux États-Unis

Gahanna, dans l’Ohio, est la région la plus demandée du pays, selon une analyse de plus de 29 000 codes postaux par Realtor.com .

Avec de nombreux parcs et un court trajet vers le centre-ville de Columbus, dans l’Ohio, le quartier de Gahanna propose des maisons spacieuses à un prix abordable. Le prix médian d’une maison est de 389 000 dollars, soit moins que le prix médian américain de 445 000 dollars. selon les données de Realtor.com.

Les habitants de Gahanna sont également relativement aisés. Le revenu médian des ménages est 95 547 $légèrement au-dessus du Médiane américaine de 88 590 $selon les données du recensement américain.

Quant aux autres principaux codes postaux, la demande des acheteurs est concentrée dans les quartiers abordables du Midwest ou du Nord-Est, à proximité des grandes villes.

Abordable est cependant un terme relatif, car les maisons à Ridgewood, dans le New Jersey, et à Andover, dans le Massachusetts, se vendent bien plus du double du prix médian national des maisons. Cela dit, les annonces immobilières dans les deux quartiers offrent plus d’espace que ce que l’on trouve généralement dans les grandes villes, ce qui peut en faire une bonne affaire pour les acheteurs de maison.

De nombreux acheteurs potentiels pour les 15 principaux codes postaux viennent de grandes villes voisines, ce qui suggère qu’ils recherchent des logements moins chers localement, selon l’étude.