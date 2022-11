Codes postaux les plus chers aux États-Unis

En deuxième position se trouve Sagaponack, New York, une enclave de quelques centaines d’habitants dans les Hamptons, suivi du quartier chic de Bel Air à Los Angeles. La troisième place est peut-être le code postal le plus célèbre aux États-Unis : 90210 – homonyme du mélodrame pour adolescents des années 90 “Beverly Hills, 90210”.

Près de l’université de Stanford et du foyer des cadres technologiques et des investisseurs en capital-risque, Atherton a a résisté au développement de propriétés multifamiliales qui a gardé des maisons grandes et exclusives.

Prix ​​de vente médian d’une maison en 2022 : 4 395 000 $

New York, Los Angeles et San Francisco sont parmi les villes les plus riches du monde, il n’est donc pas surprenant que les codes postaux dans ou à proximité de ces villes dominent le classement.

Le prix médian des maisons pour les 100 codes postaux les plus chers était de 2 749 500 $ en 2022, soit une augmentation de 11,03 % par rapport à l’année dernière, selon l’étude.

Pour compiler les classements, RealtyHop a examiné les prix de tous les types de maisons dans tous les codes postaux du pays, entre le 1er janvier 2022 et le 19 octobre 2022. Les annonces avec des codes postaux invalides, y compris des codes postaux à bâtiment unique, ont été exclu.

