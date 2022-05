Code vestimentaire de l’école d’Ottawa : Élèves et parents scandalisés par le blitz « humiliant »

Les élèves d’une école secondaire d’Ottawa manifestent après que les enseignants et le personnel aient mené un «blitz» sur le code vestimentaire qui, selon les élèves, les a laissés se sentir dégradés et humiliés.

Le blitz au lycée catholique Béatrice-Desloges à Orléans jeudi a provoqué l’indignation immédiate des parents et des élèves, qui estiment que les actions sont allées trop loin et semblaient viser uniquement les étudiantes.

Sophie Labbée, 18 ans, faisait partie des élèves appelées hors classe à cause de sa garde-robe. Elle a dit qu’un enseignant lui avait dit que son short était trop court.

“Elle a dit qu’ils devaient être à mi-cuisse, et m’a fait faire ce test bizarre où je plie mon genou et elle a touché ma cuisse et m’a montré que c’était ma mi-cuisse et si c’était plus court que ça c’était inapproprié », a-t-elle déclaré à CTV News Ottawa.

« Je n’ai pas apprécié ça. Ça me mettait mal à l’aise et c’était un peu humiliant, parce que c’était devant d’autres classes aussi.

Labbée mesure 5 pieds 10 pouces et dit que les shorts sont toujours un peu plus courts sur elle. Elle a dit qu’on lui avait dit de se présenter au bureau du directeur, mais qu’elle avait plutôt quitté l’école parce qu’elle y était autorisée en tant qu’adulte.

“Je n’apprécie tout simplement pas d’être mal à l’aise avec mon corps juste à cause des vêtements que je porte. C’était un peu déshumanisant.

Une note du directeur de l’école envoyée aux parents jeudi soir indique que depuis les vacances de Pâques, le personnel a organisé des réunions avec les élèves pour leur rappeler le code vestimentaire de l’école, y compris des exemples de ce qui est accepté et non accepté. Ils ont ensuite mené le blitz jeudi.

« L’exercice blitz a été fait dans toutes nos salles de classe, afin de s’assurer du respect du code vestimentaire », précise Marie-Claude Veilleux dans la note aux parents en français.

Veilleux a déclaré que le personnel avait dû demander à plusieurs étudiants de changer de vêtements et amener certains étudiants dans le couloir pour clarifier le code vestimentaire.

“Je tiens à souligner que les interventions des membres du personnel ont été faites dans le respect de la dignité des élèves”, a-t-elle déclaré. « La direction de l’école reconnaît que la stratégie utilisée pourrait laisser entendre que des élèves ont été ciblés. Loin de nous l’idée de vouloir offenser certaines personnes, et nous sommes désolés si certains élèves l’ont perçu ainsi.

Des étudiants manifestent devant une école secondaire d’Ottawa un jour après un “blitz” de code vestimentaire qui distinguait les étudiants pour leurs garde-robes. (Natalie van Rooy/CTV News Ottawa)

Les élèves se rassemblent devant l’école

Les étudiants ont manifesté vendredi en marchant entre un parc voisin et l’école, beaucoup d’entre eux portant des shorts en signe de protestation. Les élèves tenaient des pancartes en français indiquant « Pourquoi juste les filles ? » Ils ont prévu un débrayage supplémentaire mardi prochain.

La police est arrivée à la manifestation pour aider le personnel de l’école. La police a déclaré qu’un jeune qui n’était pas élève à l’école a été arrêté pour avoir causé des troubles et une intrusion. Il a été escorté hors de la propriété et libéré sans inculpation ni contravention, a indiqué la police.

La manifestation s’est terminée juste avant 13 heures

La commission scolaire prend les allégations “très au sérieux”

Le conseil scolaire catholique français a déclaré dans un communiqué qu’il prenait les plaintes et les allégations concernant l’approche adoptée pour rappeler aux élèves le code vestimentaire de l’école “très au sérieux”.

“L’administration est consciente que diverses versions décrivant la situation circulent dans la communauté”, a déclaré le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est dans un communiqué en français à CTV News Ottawa.

Le conseil indique que le surintendant de l’éducation Jason Dupuis et la directrice générale des ressources humaines Laurie-Eve Bergeron ont rencontré plusieurs élèves et membres du personnel de l’école vendredi matin pour discuter du blitz.

“Ces réunions permettront de faire la lumière sur les événements afin que des mesures puissent être mises en place pour éviter que ce type de situation ne se reproduise.”

Le CECCE indique que le conseil et l’école “poursuivront le dialogue” avec la communauté scolaire pour répondre aux préoccupations concernant le code vestimentaire et pour “s’assurer qu’un environnement d’apprentissage positif, sain et sûr est fourni à tous les élèves”.

Dupuis, le surintendant de l’éducation du CECCE, a déclaré à Newstalk 580 CFRA’s Ottawa Now avec Kristy Cameron qu’il avait parlé avec 12 étudiants et membres du personnel vendredi matin de la campagne éclair sur le code vestimentaire.

“Nous pouvons admettre, évidemment, que ce qui a été fait hier n’était pas une procédure normale et nous aurions pu le gérer différemment”, a déclaré Dupuis vendredi après-midi.

“Dans la plupart des cas, ce sont des filles qui ont été retirées de la classe et à qui on a demandé : ‘Pensez-vous que votre short était assez long ?’ ou le personnel leur demandait de déterminer si c’était à mi-cuisse ou non.

“Nous avons déjà dit aux parents et au personnel que ce n’était pas une procédure normale et qu’il y a certainement d’autres façons de le faire. L’approche, plus une approche individuelle ou discrète, est quelque chose de plus approprié pour un milieu scolaire. “

Dupuis dit que le directeur et l’administration de l’école ont décidé de mener une campagne éclair d’application du code vestimentaire pour rappeler les règles aux élèves.

Le CECCE révisera le code vestimentaire actuellement en place à l’école secondaire Béatrice-Desloges et y apportera possiblement des changements pour le reste de l’année scolaire, selon la commission.

“Regardons ce que nous pouvons changer pour être plus en ligne avec la mode de 2022”, a-t-il déclaré.

Dupuis dit avoir parlé avec des étudiants qui ont participé à la manifestation à l’extérieur de l’école.

“Je veux vous faire savoir que nous sommes d’accord sur le fait que ce qui s’est passé hier n’était pas le plus approprié et votre message a été entendu et nous apporterons quelques changements.”

Dupuis et le personnel du conseil poursuivront l’enquête sur l’application du code vestimentaire lundi.

Parent “sous le choc”

Rue des Parentséphanie Lalonde a déclaré que sa fille de 11e année ne faisait pas partie des personnes visées parce qu’elle portait un chandail, mais qu’elle était tout de même ébranlée par l’événement.

“J’étais choqué. Cela m’a fait penser à une sorte de chose des années 1950 », a-t-elle déclaré. “On dirait qu’ils ciblaient les filles. Le fait qu’on leur ait dit de se pencher et de mesurer, je n’ai pas les mots pour le décrire. Il se sent autoritaire.

Jeudi a été la journée la plus chaude de l’année à Ottawa jusqu’à présent, avec des températures atteignant 30 °C.

“Ils devraient pouvoir s’habiller confortablement en fonction de la météo”, a déclaré Lalonde. “Je suis très fier des étudiants qui se sont opposés et se sont organisés.”

Le code vestimentaire de l’école stipule que les élèves doivent venir à l’école avec des vêtements propres, décents et appropriés. Entre autres choses, il dit que les vêtements doivent être sans mots vulgaires ou offensants.

Il indique également que les pantalons, jupes ou shorts doivent être “d’une longueur appropriée (mi-cuisse) et portés de manière à ce que mes sous-vêtements ne soient pas visibles”.

Le code vestimentaire stipule également que les hauts doivent couvrir complètement le haut du corps et les épaules d’une largeur appropriée.

Un surintendant du conseil scolaire a déclaré que le conseil avait reçu “de nombreux courriels” jeudi au sujet du blitz et qu’il serait sur place pour rencontrer le personnel et les élèves pour enquêter.

“L’administration du conseil a appris que le personnel avait mené une vérification pour corriger certains éléments du code vestimentaire de l’école”, a écrit Dupuis dans un courriel à un parent jeudi. “Je prends les plaintes et les allégations très au sérieux et je tiens à vous assurer que j’ai l’intention d’être présent à l’école demain matin pour mieux comprendre ce qui s’est passé et vérifier les faits.”

Plus à venir….