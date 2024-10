Code promotionnel MrQ : INDY2024 | Examen des bonus du casino MrQ

Même les meilleurs sites de casino tentent constamment d’attirer de nouveaux clients, les marques établies et les nouveaux casinos en ligne ajustant régulièrement leurs offres de bienvenue pour attirer de nouveaux utilisateurs.

Des tours gratuits aux dépôts correspondants et bien plus encore, les sites de jeux d’argent adaptent leurs offres de casino pour offrir de la valeur aux nouveaux clients tout en expliquant pourquoi vous devriez choisir leur site plutôt qu’un autre.

MrQ est l’un de ces casinos britanniques, avec un bonus d’inscription offrant des tours gratuits sur une machine à sous populaire lorsque de nouveaux clients s’inscrivent à l’aide du code promotionnel. INDY2024.

Comme pour de nombreuses offres de bienvenue de casino, la promotion de MrQ est facile à réclamer et simple à utiliser, bien que son absence d’exigences de mise en fasse une option particulièrement attrayante.

À cette fin, nous avons fourni un guide sur le code promotionnel MrQ, comprenant comment utiliser le code, comment réclamer l’offre et des informations sur la façon dont le bonus du casino MrQ se compare aux offres des concurrents.

Qu’est-ce que le bonus d’inscription au casino MrQ pour 2024 ?

Actuellement, les nouveaux clients peuvent obtenir 75 tours gratuits sur la machine à sous populaire Book of Dead lorsqu’ils s’inscrivent sur MrQ en utilisant le code promotionnel. INDY2024.

Les nouveaux clients devront ouvrir un compte chez MrQ, déposer un minimum de 20 £ et dépenser au moins 20 £ pour pouvoir bénéficier des tours gratuits. Il n’y a aucune condition de mise liée aux tours gratuits.

Veuillez noter que l’offre est disponible uniquement pour les nouveaux clients britanniques.

Qu’est-ce que le code promo MrQ ?

Pour profiter de l’offre d’inscription MrQ, les nouveaux clients doivent saisir le code promotionnel MrQ INDY2024 pendant le processus d’inscription.

Alternativement, si vous cliquez sur la page de l’offre de bienvenue en utilisant l’un des liens de cet article, il n’est pas nécessaire de saisir le code promotionnel MrQ car il sera automatiquement saisi pour vous.

Comment réclamer le bonus du casino MrQ

MrQ affirme qu’il ne faut que 30 secondes pour ouvrir un compte et débloquer le bonus du casino. Ci-dessous, nous avons fourni un guide étape par étape sur la façon de réclamer le bonus promotionnel MrQ :

Étape 1 : Visitez le casino MrQ via l’un des liens sur cette page.

Étape 2 : Cliquez sur le bouton d’inscription et remplissez le formulaire d’inscription.

Étape 3: Assurez-vous que le code promo MrQ INDY2024 est inscrit dans le champ approprié.

Étape 4 : Effectuez un dépôt initial d’au moins 20 £ via l’un des modes de paiement acceptés par MrQ.

Étape 5 : Les tours gratuits seront automatiquement crédités sur le compte une fois que les parieurs auront dépensé 20 £ ou plus sur le casino en ligne.

Étape 6 : Utilisez les tours gratuits dans les 48 heures suivant leur crédit, sinon ils expireront.

Conditions générales clés du code promotionnel MrQ

Il devrait être facile de se qualifier pour le bonus du casino MrQ si vous suivez notre guide étape par étape, mais gardez à l’esprit les termes et conditions suivants :

L’offre n’est disponible que pour les nouveaux clients, qui doivent être âgés de 18 ans ou plus et résider au Royaume-Uni.

Les tours gratuits ne seront débloqués qu’après que 20 £ auront été déposés et dépensés au casino MrQ.

Les exigences de dépenses doivent être satisfaites dans les 12 heures suivant le dépôt initial.

Les paris placés sur le casino en direct, les jeux de table ou les machines à sous spécifiées ne seront pas pris en compte dans les conditions de dépenses.

Les 75 tours gratuits ne sont valables que pour la machine à sous Book of Dead. Les tours gratuits sont évalués à 10p chacun.

Les tours gratuits doivent être utilisés dans les 48 heures suivant leur crédit.

Il n’y a aucune condition de mise sur les gains issus des tours gratuits.

Le bonus du casino MrQ ne peut être combiné avec aucune autre offre MrQ.

Comment le bonus du casino de MrQ se compare-t-il aux autres casinos en ligne

Le bonus d’inscription MrQ peut offrir une valeur légèrement inférieure et un dépôt initial plus élevé que les offres concurrentes, bien que l’absence d’exigences de mise sur les gains signifie qu’il se compare favorablement.

Bien que le bonus du casino ne soit peut-être pas le plus important, c’est aussi le seul où vous n’avez pas besoin de parier pour débloquer les tours gratuits de MrQ.

Le tableau ci-dessous fournit une brève comparaison de la façon dont l’offre de code promotionnel MrQ se compare aux autres offres de bienvenue de casino populaires :

Casino en ligne Bonus d’inscription Code promotionnel Conditions de mise MrQ Dépensez 20 £, obtenez 75 tours gratuits INDY2024 N / A PariMGM Pariez 10 £, obtenez 100 tours gratuits N / A N / A Winomanie Bonus de dépôt de 100 £ et 100 tours gratuits WINO100 40x Casino Buzz Pariez 10 £, obtenez 200 tours gratuits N / A 20x Casino Corail Pariez 10 £, obtenez un bonus de 50 £ N / A 40x Pari sur le rhinocéros Pariez 25 £, obtenez 75 tours gratuits CASINO75 N / A

Promotions en cours pour les clients existants chez MrQ

En plus du bonus MrQ UK lors de l’inscription, plusieurs promotions sont disponibles pour les clients MrQ existants, telles que :

Jeux Drops & Wins : Les utilisateurs peuvent avoir une chance de gagner chaque jour une part d’un prize pool de 40 000 £ simplement en pariant 5 pence sur les titres de machines à sous arborant le logo « Drops & Wins ».

Chute de roulette : Les clients peuvent gagner des tours gratuits via le jeu de roulette quotidien gratuit. Choisissez trois numéros et si vous correspondez aux numéros qui apparaissent sur la roue de la roulette, vous gagnerez des points qui pourront être échangés contre des tours gratuits.

Parrainer un ami : Vous et un ami pouvez tous deux recevoir 50 tours gratuits sur Fishin’ Frenzy The Big Catch, l’une des meilleures machines à sous en ligne, lorsque vous parrainez un ami et qu’il parie 10 £ sur MrQ.

Vérifiez votre mobile : Les parieurs peuvent débloquer 10 tours gratuits pour la machine à sous Squealin’ Riches en vérifiant simplement leur numéro de téléphone portable.

Pourquoi s’inscrire sur le casino MrQ ?

En plus de la valeur offerte par leur offre de bienvenue et leurs promotions existantes, il existe plusieurs autres raisons pour lesquelles vous pourriez envisager de vous inscrire au casino MrQ.

Service primé : Le casino MrQ est un casino en ligne très apprécié et, depuis son lancement en tant que nouveau casino au Royaume-Uni en 2018, il a été récompensé par plusieurs prix de l’industrie, notamment celui du site de machines à sous de l’année en 2019.

Gamme de jeux : Il existe une grande variété de jeux de casino MrQ, notamment de nouvelles machines à sous, du bingo et des offres exclusives, avec plus de 900 jeux parmi lesquels choisir parmi 24 fournisseurs de qualité supérieure.

Plateforme conviviale : Le site et l’application mobile sont faciles à naviguer et bien évalués par les utilisateurs, tandis que l’application MrQ offre une interface conviviale et un accès facile à la gamme complète des jeux de casino.

Promotions régulières : MrQ propose des offres cohérentes pour maintenir l’engagement des joueurs au-delà du bonus d’inscription – notez qu’il peut exister d’autres codes promotionnels MrQ dont les utilisateurs existants peuvent profiter.

Retraits rapides et gratuits : En tant que casino à retrait rapide, MrQ s’engage à traiter la majorité des retraits en quelques heures et la société ne facturera jamais de frais sur aucune transaction.

Service client fiable : Les joueurs ont accès à un chat en direct 24h/24 et 7j/7 et à une section d’aide informative.

Code promo MrQ : Résumé

Dans l’ensemble, l’offre de code promotionnel MrQ offre un bon rapport qualité-prix si l’on prend en compte la quantité de tours gratuits offerts ainsi que l’absence de toute exigence de mise sur les gains, ainsi que le fait que les nouveaux clients n’ont pas besoin de placer un pari spécifique.

Il offre peut-être un peu moins de valeur que les offres concurrentes, mais l’absence de conditions générales restrictives en fait une option fiable pour les nouveaux clients. Les utilisateurs doivent simplement se rappeler de saisir le code promotionnel MrQ INDY2024 lors de l’inscription pour bénéficier de cette offre exclusive.

Une fois que les nouveaux utilisateurs sont inscrits sur MrQ, le casino en ligne propose une grande variété de plus de 900 jeux, ainsi qu’une large gamme d’offres de bonus de casino pour les clients existants. De plus, il s’agit d’un casino PayPal et d’un casino payant par mobile, ce qui signifie que les joueurs ont la possibilité de retraits rapides et de dépôts faciles.

Le tableau suivant compare les avantages et les inconvénients de l’offre pour aider les clients potentiels à prendre leur décision.

Avantages du code promo MrQ Inconvénients du code promo MrQ Aucune exigence de mise sur les tours gratuits Pas le plus gros bonus de casino Processus d’inscription rapide Tours gratuits limités à un jeu Tours gratuits sur une machine à sous avec un RTP de 96,21 pour cent

Jeu responsable

Le jeu n’est qu’une forme de divertissement, pas un moyen de gagner de l’argent. Les casinos en ligne peuvent créer une dépendance, alors n’oubliez pas de ne jamais miser plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, de ne jamais courir après vos pertes et de prendre des mesures pour garder le contrôle de votre budget dès l’ouverture d’un compte.

Utilisez des outils de jeu responsable si vous en avez besoin – ceux-ci incluent les limites de dépôt, les limites de perte, l’auto-exclusion et les délais d’attente.

Il en va de même, que vous jouiez sur des sites de paris, des sites de poker, des sites de bingo ou toute autre forme de jeu.

Si vous souhaitez demander de l’aide pour des problèmes liés au jeu, plusieurs associations caritatives et prestataires de soins de santé proposent soutien et informations :

Nous pouvons gagner une commission sur certains des liens contenus dans cet article, mais nous ne permettons jamais que cela influence notre contenu. Ces revenus contribuent à financer le journalisme dans The Independent.