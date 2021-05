Code Pink confronte le PDG du producteur d’armes General Dynamics à des milliards de profits de guerre – RT USA News

La fondatrice de Code Pink et militante pour la paix, Medea Benjamin, a lancé une critique acharnée du marchand d’armes américain General Dynamics, confrontant le PDG de la société lors d’une réunion d’actionnaires tout en affirmant que cela faisait des milliards de dollars sur un «conflit mondial».

Au cours d’une conférence annuelle des actionnaires tenue plus tôt cette semaine à Reston, en Virginie, Benjamin a déchiré l’entreprise pour ses ventes d’armes prolifiques et très rentables à des pays du monde entier, arguant que ses résultats financiers dépendaient de la guerre et de l’effusion de sang.

«Si vous avez un modèle dans lequel vous avez besoin d’un conflit mondial, où vous avez besoin de guerres pour gagner de l’argent, je pense qu’il y a quelque chose qui ne va pas du tout avec cette entreprise, et vous devriez réfléchir davantage à la façon dont vous gagnez vos milliards de dollars» elle a dit.

Le pire pour votre entreprise serait que la paix éclate au Moyen-Orient… Ce serait terrible pour votre entreprise.

Benjamin a également parlé de la « Porte tournante » entre l’industrie de l’armement et le Pentagone, en l’appelant « Escroquerie incroyable » sur le contribuable américain tout en évoquant la campagne de lobbying de 11 milliards de dollars de l’entreprise en 2020. Elle s’est adressée directement à l’ancien secrétaire général à la Défense James Mattis, qui siège au conseil d’administration de l’entreprise, affirmant qu’il incarnait la relation militaro-industrielle, ayant sauté entre General Dynamics et le service public plusieurs fois au cours de sa carrière.

Citant la guerre au Yémen – où l’Arabie saoudite a mené une campagne de bombardements de six ans qui a tué plus de 200000 personnes de causes directes et indirectes – Benjamin a noté que les munitions produites par nul autre que General Dynamics avaient été impliquées dans la mort de civils en le pays, l’un des plus pauvres de la région.

«Je me souviens, après avoir été au Yémen en 2016, la bombe General Dynamics de 2 000 livres qui a été larguée sur un marché et qui a tué 97 personnes, dont plus de 20 enfants,» a-t-elle déclaré, faisant référence à une frappe saoudienne de mars 2016 contre le village de Mastaba – une parmi plusieurs grèves sur le marché signalées tout au long de la guerre.

Je me demande si tu penses à [the children] aussi, parce que pendant qu’ils meurent, les gens de cette entreprise en tirent des bénéfices.

La critique cinglante a rapidement reçu une réponse du PDG Phebe Novakovic, qui a accusé Benjamin d’être décédé. «Informations potentiellement diffamatoires et incorrectes», a dit qu’elle la présumerait «Personne de bonne foi» qui a simplement parlé d’un « manque de connaissances. »

« Je pense que c’est l’une des choses dont nous devrions parler, car Internet regorge d’informations erronées, y compris l’incident que vous avez cité sur le marché », Novakovic a déclaré, ajoutant «Je vais présumer que vous ne connaissez pas les faits, et nous sommes parfaitement disposés à les partager avec vous.»

Cependant, le PDG n’a offert aucun «fait» supplémentaire sur l’attentat à la bombe sur le marché en question. La frappe a fait l’objet d’une enquête de Human Rights Watch et de journalistes britanniques en 2016, trouvant des fragments de munitions MK-84 produits par General Dynamics dans les décombres. Vingt-cinq enfants auraient péri dans l’attaque, les Nations Unies ayant par la suite révisé le nombre total de morts de 97 à 119.





Alors que Novakovic a insisté sur le fait que son entreprise « Meilleur argent » en préparant les États-Unis à « dissuasion » et que ça «Travaille pour la paix», Benjamin a de nouveau augmenté ses ventes à l’Arabie saoudite, demandant comment cela a contribué à la défense nationale. Le PDG a simplement rappelé que le rôle de l’entreprise est de «Soutenez la politique de sécurité nationale militaire et américaine des États-Unis et la préservation de la paix et de la liberté.»

Nous soutenons la politique des États-Unis et je crois que… la politique des États-Unis est juste et équitable.

Le face-à-face avec Novakovic survient alors que General Dynamics voit une hausse spectaculaire de la valeur de son action, gagnant plus de 45% au cours de la dernière année et atteignant un nouveau sommet annuel cette semaine après un rallye de plusieurs jours. L’action de la société a atteint son apogée historique en 2018, à l’annonce du retrait de l’ancien président Donald Trump d’un important accord de contrôle des armements conclu avec l’Iran, aggravant considérablement les tensions entre les deux pays.





