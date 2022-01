Code de la route nouvelles règles 2022

Une ampoule grillée peut être la principale raison pour laquelle cela se produit, vous devez donc la faire remplacer dès que possible.

Si pour une raison quelconque, les phares ne fonctionnent pas, ou même affichent une mauvaise couleur ou pointent dans une mauvaise direction, la voiture échouera immédiatement au MOT. Cela ne fait pas partie des nouvelles règles et était déjà en place.

Il est essentiel de s’assurer que votre voiture est en assez bon état pour réussir le test, car il est illégal de conduire sans certificat MOT et vous risquez une énorme amende.

