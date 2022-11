Code de conduite pour les supporters de la Coupe du monde du Qatar : Vuvuzelas interdit et maillots conservés | Nouvelles exclusives

Les fans de football doivent garder leur maillot et ne pas être “visiblement sous l’influence de l’alcool” dans les stades de la Coupe du monde au Qatar, ont déclaré les organisateurs dans un code de conduite préparé pour le tournoi.

La Fifa a préparé un “code de conduite du stade” qui s’applique aux 64 matches dans l’État du Golfe.

Une section informe les détenteurs de billets de leur comportement dans le stade et présente une liste de choses qu’ils ne doivent pas faire, notamment :

Vêtements

Les fans ne doivent pas “enlever des vêtements ou rester autrement en état de déshabillage” – y compris être torse nu.

Ils ne doivent pas non plus “révéler les parties intimes du corps”.

La directive ajoute : “Pour éviter tout doute, les tatouages ​​corporels et la peinture corporelle ne constituent pas des vêtements.”

Le ministère britannique des Affaires étrangères conseille aux visiteurs du Qatar de “s’habiller modestement” en public.

Image:

Un supporter anglais exhibe ses tatouages ​​lors de la Coupe du monde 2018 en Russie



De l’alcool

Ceux qui regardent les matchs ne doivent pas “être visiblement sous l’influence d’alcool, de stupéfiants ou de toute substance narcotique”.

Le ministère des Affaires étrangères avertit que c’est un délit de boire de l’alcool ou d’être ivre en public, avec une peine de prison pouvant aller jusqu’à six mois ou une amende parmi les peines.

Deux jours avant le début du tournoi, l’alcool est interdit d’être vendu dans les stades – bien qu’il soit disponible pour les spectateurs d’entreprise.

Le Qatar avait initialement commandé Budweiser est moins en vue, mais maintenant, l’alcool ne sera plus vendu du tout pendant tout le tournoi.

Objets interdits

Les articles interdits dans les stades comprennent “les bouteilles, les tasses, les bocaux, les canettes ou toute autre forme de récipient fermé ou à capuchon pouvant être jeté ou causer des blessures”.

Il est interdit d’apporter de la nourriture, quelle qu’elle soit, sauf si elle est destinée aux bébés ou si elle est médicalement requise.

Avec des températures à Doha qui devraient atteindre 30 ° C (86 ° F) pendant la journée, les fans devraient être dirigés vers des kiosques dans le sol pour de la nourriture, de l’eau et d’autres boissons non alcoolisées.

Image:

Ce kangourou gonflable dans les tribunes en 2018 ne serait pas autorisé au Qatar. Photo : AP



C’est aussi une mauvaise nouvelle pour les amateurs de « ballons gonflables » et « d’autres objets gonflés ou gonflables, comme les ballons » puisqu’ils sont également interdits.

Tout espoir d’un téléscripteur bienvenu pour les joueurs impliquant des rouleaux de toilettes ou d’autres matériaux semble voué à l’échec car “des quantités importantes de papier ou de rouleaux de papier” sont un non-non.

Une section ultérieure souligne que tout matériel de « nature politique, offensante et/ou discriminatoire, contenant des mots, des symboles ou tout autre attribut visant à la discrimination de quelque nature que ce soit » est interdit.

Vuvuzelas et instruments de musique

Les fans ont soufflé des cornes à Doha dans la préparation du tournoi, mais les vuvuzelas sont interdites dans les stades.

Les klaxons en plastique étaient un son familier tout au long de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, bien que leur sifflement constant par les fans ait divisé l’opinion, en particulier pour ceux qui regardaient à la télévision.

Les instruments de musique qui “ne passent pas facilement” à travers le scanner de bagages à rayons X pour le contrôle de sécurité sont interdits à moins que les fans n’aient reçu l’approbation des organisateurs de l’événement.

Le document ajoute: “L’organisateur de l’événement concerné peut exiger que les détenteurs de billets cessent d’utiliser des instruments de musique si le son émis par l’appareil respectif interfère avec les opérations de l’événement ou le plaisir des autres détenteurs de billets.

“Les appareils électroniques, mécaniques ou manuels qui produisent du bruit ou d’autres sons excessivement forts, tels que les vuvuzelas, les sifflets, les haut-parleurs, etc., les chauffe-tambours sont également interdits.”

Image:

Les supporters anglais montrent leur soutien avec des vuvuzelas lors de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud



Quelle taille de sac les fans peuvent-ils emporter ?

Les sacs doivent pouvoir être rangés sous les sièges et sont réputés “grands” si la “somme des trois dimensions longueur, largeur et hauteur dépasse 75 centimètres”.