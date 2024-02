Code bonus BetMGM de 158 $ ROCKYBET ; Plus les cotes pour le Super Bowl des Chiefs-49ers

Les Chiefs ont surmonté un déficit contre les 49ers au quatrième quart pour voler la victoire la dernière fois qu’ils se sont affrontés au Super Bowl, ouvrant la voie à une revanche très attendue au Super Bowl 58 à Las Vegas le dimanche 11 février. 18 h 30 HE. Ce match est une belle fin pour une saison passionnante. Pour rendre la fin encore meilleure, les nouveaux utilisateurs peuvent réclamer le Code bonus BetMGM ROCKYBET. Le code rapporte 158 $ en paris bonus rien qu’en plaçant une mise de 5 $ sur le jeu. Une fois que vous avez placé votre pari, BetMGM Sportsbook distribue les paris bonus instantanément, vous aurez donc 158 $ supplémentaires pour parier pour le gros match si vous vous inscrivez maintenant.

Comment réclamer 158 $ de bonus de BetMGM pour le Super Bowl 58

De l’inscription au placement d’un pari, le processus prend moins de cinq minutes. Réclamez votre bonus de 158 $ maintenant en suivant le processus rapide ci-dessous.

Utilisez notre exclusivité Code bonus BetMGM lien pour démarrer le processus.

Cliquez sur « S’inscrire » sur le palier et complétez les invites suivantes : informations de connexion au compte et vérification d’identité. BetMGM est légalement tenu de collecter votre sécurité sociale et votre adresse pour vérifier votre identité.

Remplir code ROCKYBET lorsqu’on lui a demandé le code promo. Si vous utilisez notre lien pour vous inscrire, le code se remplira automatiquement.

lorsqu’on lui a demandé le code promo. Si vous utilisez notre lien pour vous inscrire, le code se remplira automatiquement. Configurez une source de paiement et effectuez le dépôt minimum de 10 $.

Placez un pari de 5 $ sur n’importe quel marché pour le gros gibier.

Suivez les étapes ci-dessus et BetMGM déposera les 158 $ de paris bonus sur votre compte une fois le pari réglé. Vous les recevrez sous forme de deux paris bonus de 50 $ et d’un pari bonus de 58 $ qui seront valables sept jours. Pour connaître l’intégralité des conditions générales, visitez l’un de nos liens de code bonus BetMGM.

Super Bowl 58 : aperçu des paris Chiefs contre 49ers et plus de promotions BetMGM

Vous pourriez être enclin à penser qu’il s’agit de la bataille classique entre attaque et défense des années passées. Cependant, les Chiefs au nouveau look sont un poids lourd défensif. Ils possèdent la deuxième meilleure défense des séries éliminatoires cette saison, accordant 13,7 points par match (deux dixièmes de moins que les Ravens, premiers). Ils autorisent également moins de verges par la passe et par la course en séries éliminatoires que les 49ers.

En saison régulière, les Chiefs ont terminé deuxièmes pour le nombre total de sacs avec 57, soit neuf de plus que San Francisco. La défense de Kansas City pourrait être sa carte de visite cette saison, ce qui fait du quart Patrick Mahomes la cerise sur le gâteau. Cela devrait être particulièrement préoccupant pour les 49ers étant donné qu’il renforce actuellement sa prétention d’être le plus grand quart-arrière de tous les temps. Après une saison régulière semée d’erreurs au cours de laquelle les Chiefs ont mené la ligue au chapitre des passes perdues, ils ont mieux joué que prévu en séries éliminatoires.

En trois matchs, Mahomes a complété 68 % de ses passes et lancé 718 verges, quatre touchés et aucune interception. Il a gagné sa vie en ciblant TE Travis Kelce, qui a compilé 262 verges sur réception et trois touchés. La dernière pièce du puzzle a été le porteur de ballon Isiah Pacheco, qui a compilé 254 verges au sol et trois touchés.

En séries éliminatoires, les 49ers permettent à leurs adversaires de marquer 26 points par match. Ils ont dû surmonter un déficit de 24-7 à la mi-temps pour en arriver là, remportant une victoire de 34-31 contre les Lions le week-end dernier. Dans ce match, le QB de San Francisco Purdy semblait surpassé en première mi-temps, mais a réussi à renverser la situation en seconde période. Cependant, les Lions possédaient l’une des pires défenses contre les passes de la ligue tout au long de la saison. L’une des principales raisons était le manque de précipitation pour les passes. Ils ont terminé la saison 23e avec seulement 41 sacs. Cette lutte s’est manifestée en seconde période alors que Purdy les a divisés et n’a subi qu’un seul sac pendant tout le match.

Ce ne sera pas le cas contre les Chiefs et leur course aux passes, même s’ils ont perdu Charles Omenihu, qui a réussi sept sacs cette saison pour leur course aux passes. Les 49ers sont favorisés dans celui-ci, mais compte tenu de la façon dont les choses se sont déroulées jusqu’à présent, les Chiefs sur la moneyline sont un pari très alléchant.

Promotions BetMGM supplémentaires

La valeur offerte par BetMGM ne s’arrête pas aux 158 $ de bonus lorsque vous vous inscrivez sur Code bonus BetMGM ROCKYBET. Il existe de nombreuses offres supplémentaires dont vous pouvez profiter lorsque vous êtes joueur sur le site, notamment pour les grands événements comme le Super Bowl. En voici quelques-uns disponibles dès maintenant.