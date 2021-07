Coconutkitty143 a appelé TikTok pour avoir simulé son âge, mais le problème de pêche au chat et de deepfake de l’application est encore pire

Une vidéo dérangeante circule sur TikTok. Il s’agit d’une explication sur une créatrice de contenu qui, semble-t-il, publie des photos d’elle nue tout en transformant numériquement son visage pour paraître plus jeune, comme une adolescente.

Le cas de « Diana Deets », qui utilise le surnom de « Coconut Kitty » sur ses profils sociaux, n’est pas vraiment difficile à résoudre. À première vue, rien ne semble particulièrement étrange : son contenu est du côté obscène du contenu PG-13 qui a toujours prospéré sur Instagram ; c’est une jeune femme vêtue des attributs d’un modèle typique de bikini ou de lingerie. Un lien dans sa biographie mène à son site Web, où vous pouvez trouver un lien vers son compte OnlyFans sur lequel elle promet « Oui, je suis entièrement nue ». Elle compte près de 12 000 abonnés qui paient 10,99 $ par mois (vous pouvez faire le calcul).

Mais si vous faites défiler assez loin sur son Instagram, vous pouvez voir la lente transformation d’un adulte indéniable en un adolescent plutôt étrange, malgré le fait que la plupart du contenu – seins, fesses, une cascade de cheveux roux – reste le même. À un certain moment, la frontière entre « la magie typique de l’influenceur FaceTune » et « l’identité active d’un mineur » semble être franchie.

Ces limites sont de plus en plus pertinentes lorsqu’il s’agit de déconstruire l’auto-présentation en ligne au sens large. Tous ceux qui utilisent les médias sociaux présentent de manière inhérente une certaine version d’eux-mêmes tout en omettant le reste ; jouer la comédie est l’essence d’Internet, au point où, pourrait-on dire, nos idées sur la vérité et l’authenticité sont dénuées de sens, ou du moins grossièrement incapables de décrire de manière adéquate ce qui se passe. Pourtant, il est devenu plus facile que jamais d’assumer une identité presque entièrement nouvelle en ligne, sans tenir compte des conséquences qu’un tel comportement peut entraîner.

Pour faire référence à un exemple populaire, l’influenceur CGI Lil Miquela a été créé par deux artistes numériques pour « créer des univers narratifs axés sur les personnages » sur les réseaux sociaux, ce qui, à première vue, ressemble à un concept artistique intéressant. Pourtant, son véritable objectif semble être beaucoup plus banal : adopter des marqueurs déjà populaires des enfants cool de la génération Z et les utiliser pour récolter de l’argent de parrainage auprès de marques de mode sans avoir à faire face aux réalités désordonnées de la gestion d’une personne réelle. En 2019, les créateurs de Lil Miquela ont publié un vlog dans lequel elle – un avatar numérique – a affirmé avoir été agressée sexuellement dans un taxi en covoiturage, après quoi de nombreux survivants ont critiqué l’équipe pour avoir utilisé un problème très réel afin de faire paraître leur personnage. plus racontable.

Cependant, les influenceurs CGI sont un exemple extrême de quelque chose de bien plus commun et insidieux. Considérez Blackfishing, un terme qui a gagné en popularité vers 2018, lorsque des conversations ont circulé autour d’Ariana Grande, des Kardashian et de femmes ordinaires non noires qui adoptent l’esthétique de la noirceur et en tirent parti. Au cours des dernières années, le discours autour de la pêche asiatique est devenu plus urgent à mesure que les cultures d’Asie de l’Est sont devenues de plus en plus visibles aux États-Unis dans le divertissement et les médias sociaux. La YouTubeuse Sherliza Moé a récemment réalisé une vidéo sur la frontière entre l’expérimentation de looks de beauté à la mode – l' »œil de renard », le maquillage kawaii, les sourcils droits – et la perpétuation des stéréotypes est-asiatiques, en particulier lorsque ces tendances sont accompagnées de vêtements ou de manières qui accentuent la jeunesse. ou la soumission.

Si vous avez été sur TikTok, il est possible que vous n’ayez même pas su que vous veniez de voir quelqu’un pêcher en Asie. « Beaucoup de gens m’ont demandé de parler de cette fille, qui n’est pas asiatique mais qui a franchement l’air plus asiatique que moi », commence @SlightlyKiki, un TikToker populaire dans une vidéo récente. Elle fait référence à un compte du nom de @itsnotdatsrs, qui compte près de 2 millions de followers et publie des vidéos d’elle-même en cosplay d’écolière maigre et porte son maquillage pour imiter les formes des yeux d’Asie de l’Est. « Vous parmi tant d’autres, entraînez littéralement vos millions de téléspectateurs à associer les femmes asiatiques aux enfants sexualisés », déclare @SlightlyKiki. « Les non-asiatiques profitent de cette image d’une petite fille asiatique sexualisée, alors que les vraies femmes asiatiques en souffrent. »

@itsnotdatsrs n’est qu’une des dizaines de femmes blanches qui ont été appelées à tirer parti de stéréotypes nocifs en cosplayant l’asiatisme. La semaine dernière, l’écrivain Leo Kim a écrit un article sur le techno-orientalisme pour le magazine Real Life dans lequel il plonge dans le monde bizarre des communautés Internet qui se donnent beaucoup de mal pour non seulement apparaître, mais « devenir » asiatique. Kim explique comment l’Occident a utilisé la caractérisation des corps asiatiques comme « semblables à des machines » pour les subjuguer. Pourtant, au XXIe siècle, l’idée de devenir une « machine » est désormais souhaitable. Il écrit:

Alors que cette techno-culture commence à célébrer une nouvelle vision assemblée de soi et à explorer ses limites, l’étrange automate, l’humain assemblé – le corps asiatique – devient un idéal auquel aspirer plutôt que de fuir. La culture dominante célèbre désormais les influenceurs artificiellement rendus comme Miquela, ou des personnalités comme [pop star] Poppy qui façonne ses personnages en tant que robots-animateurs… Ces personnages – avec leurs visages poussés et tirés, leurs yeux modifiés, leur peau si aérographe qu’elle ressemble à un rendu – sont étranges non pas par accident, mais par conception. L’altérité du corps asiatique, racialisée comme technologique, est simulée par la technologie.

Je me souviens de la panique d’il y a quelques années à propos de ce qui se passerait lorsque la capacité de créer des deepfakes convaincants – des ressemblances créées numériquement avec des personnes réelles – se généraliserait. Nous avons été avertis que des vidéos montrant, disons, Nancy Pelosi admettant soi-disant qu’elle avait truqué les bulletins de vote lors des élections de 2020 pourraient devenir virales et déclencher une émeute mortelle (bien que personne n’ait clairement besoin d’un deepfake pour le faire). Nous avons été avertis que si tout le monde sur Internet avait accès à un logiciel de modification d’apparence, cela provoquerait un chaos politique catastrophique.

Mais cela n’a pas été la plus grande menace de deepfakes jusqu’à présent. Au lieu de cela, ils ont causé plus de tort aux personnes que la société marginalise déjà : les femmes, dont les ressemblances ont été transformées en armes de pornographie vengeresse et ont subi de graves conséquences, et les personnes de couleur, où n’importe qui, d’un troll Twitter à un influenceur Instagram, peut adopter l’esthétique de la noirceur ou de l’asiatisme à n’importe quelle fin qu’ils veuillent. Pendant ce temps, ils peuvent entrer et sortir de ces identités à volonté sans subir la discrimination et les barrières systémiques qui accompagnent la vie en tant que personne noire ou asiatique.

Lorsqu’une version deepfake étrangement précise de Tom Cruise est devenue virale sur TikTok plus tôt cette année, son créateur a déclaré qu’il essayait de prouver un point: qu’en fait, il est vraiment, vraiment difficile de convaincre les gens qu’un deepfake d’une célébrité ou d’un politicien est authentique. « Vous ne pouvez pas le faire en appuyant simplement sur un bouton », a-t-il déclaré à The Verge. Le problème est que tout le monde sait à quoi ressemble Tom Cruise. Vous n’avez pas besoin d’être un artiste numérique talentueux pour avoir l’air de plusieurs décennies plus jeune que vous ne l’êtes, ou pour ressembler à une race différente. Vous littéralement pouvez faites-le simplement en appuyant sur un bouton.

Sous toute cette dégoûtance, il y a un autre élément, peut-être plus troublant, à savoir que Coconut Kitty avait raison : plus de monde a fait veulent la regarder quand elle s’est faite passer pour une adolescente, parce que, bien sûr, ils l’ont fait, parce que les adolescentes sont tellement fétichisées, tout comme les femmes noires et asiatiques. Les entreprises technologiques comme Instagram, Snapchat, FaceTune et les fabricants de Face App exploitent cela en nous fournissant d’innombrables outils sophistiqués pour déformer de manière convaincante nos identités. L’utilisation de ces applications est un piège qui saigne dans le monde réel de manière prévisible : de plus en plus de jeunes optent pour la chirurgie plastique pour faire ressembler leur visage à un filtre, et au moins un influenceur blanc qui a subi une intervention chirurgicale afin de refléter le fait qu’ils « s’identifient comme coréens ».

Tout cela, en fin de compte, est un effet secondaire de l’existence au sein d’une culture centrée sur l’image dans des espaces numériques pour la plupart sans loi. Mais comme Kim le soutient dans son article, « à la fin cependant, cela commence et se termine avec notre corps. » La promesse d’Internet était que nous pouvions être qui nous voulions. A quoi s’attendait-on ?

