Coco Rocha revient sur le podium de la Fashion Week 3 mois après avoir accouché

Ce ne serait pas Christian Sirianole défilé de la semaine de la mode sans sa muse, Coco Rocha.

Le jeudi 25 février, le Piste de projet lauréat et chouchou de l’industrie ont dévoilé sa collection automne / hiver 2021 lors d’une expérience socialement distanciée à New York. L’événement très attendu a également marqué le retour triomphant de Coco sur la piste après avoir donné naissance à son troisième enfant en novembre dernier.

Coco et sa collègue reine des podiums Martha Hunt a lancé le spectacle en se réveillant dans un scénario romantique et onirique, avant de se rendre sur la piste dans un certain nombre d’ensembles qui, selon nous, seront très demandés par les stylistes de célébrités.

À un moment donné, la femme de 32 ans a modelé une robe noire dramatique avec des manches et une taille volumineuses.

En plus de Coco et Martha, Candice Huffine, un pionnier qui redéfinit les normes de beauté dans le monde du mannequinat, et Teddy Quinlivan, qui est entrée dans l’histoire en 2019 après être devenue la première star ouvertement transgenre de Chanel Beauty, a également participé à l’émission de Christian.