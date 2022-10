Coco Lodge de Love Island révèle une liste surprise qui a tendu la main pour la soutenir face à la pêche à la traîne

La star de LOVE Island, Coco Lodge, a révélé que la popstar Jesy Nelson avait tendu la main pour la soutenir après sa vile épreuve de pêche à la traîne.

La favorite de la télévision – qui a fait sensation lorsqu’elle est entrée dans la villa en tant que fille de Casa Amor – a déclaré que l’ancienne star de Little Mix, 31 ans, lui avait envoyé un message touchant et quelques mots de réconfort.

Coco Lodge de Love Island a déclaré qu’elle était devenue «engourdie» par la vile pêche à la traîne[/caption]

La star de Casa Amor a déclaré que l’ancienne popstar Jesy Nelson avait tendu la main pour la soutenir[/caption]

Coco, 27 ans, a été ouverte sur l’horrible pêche à la traîne qu’elle a subie depuis qu’elle a quitté la villa.

La star a récemment été laissée en larmes après que des guerriers vicieux du clavier l’aient traitée d ‘”homme” alors qu’elle passait ses vacances avec son compatriote bombe Casa Amor Cheyanne Kerr.

S’adressant exclusivement à The Sun à propos des abus en ligne, Coco a déclaré: «Je suis un peu engourdi par tout cela maintenant.

“Ils disent juste des trucs sur mon apparence – je n’ai pas vraiment eu l’occasion de m’asseoir là et de penser” c’était tellement foutu ce que j’ai vécu “.”

Coco a révélé: “Jesy Nelson s’est glissée dans mes DM – pas de manière romantique.

«Elle disait juste qu’elle était là si j’avais besoin de soutien si j’en avais besoin à cause de la pêche à la traîne.

“C’était tellement gentil, quelle femme incroyable – au début, j’ai pensé que c’était un faux compte.”

“Elle m’a dit que j’étais belle et que je ne devais pas laisser ce qui s’était passé m’empêcher d’être moi-même, et si jamais j’avais besoin de fulminer, elle était là”, a-t-elle déclaré lors du lancement Oh Polly d’Ekin-Su ce mois-ci.





“J’étais ébloui; Je la fangirlais.

Plus tôt cette semaine, Coco a partagé divers tweets de trolls cruels commentant son apparence.

Lors d’une séance de questions-réponses sur Instagram, on a demandé à Coco quelle était la seule chose qu’elle aurait aimé savoir avant Love Island.

Elle a répondu: “J’aurais aimé réfléchir davantage avant de continuer sur le fait que si je devais être traînée aussi mal que je l’étais, cela affecterait non seulement moi, mais plus ma famille et mes amis qui ont dû en être témoins tout en étant incapable de contacter / m’inquiéter de ma réaction quand je suis sorti.

«Cela ne m’avait même pas traversé l’esprit avant d’entrer et quand j’ai parlé à ma mère avant de quitter la villa d’isolement, avant que vous ne récupériez votre téléphone, elle avait l’air traumatisée et cela m’a vraiment touché à quel point c’était difficile pour elle.

“La seule chose que j’ai apprise de cette expérience, c’est que l’opinion de personne n’a d’importance, sauf ceux qui comptent pour vous.”

Le mois dernier, Coco a été horrifiée en lisant les commentaires sur une vidéo TikTok que Cheyanne avait publiée, où les fans ont laissé des messages cruels ciblant son apparence.

Coco a retenu ses larmes en disant aux fans sur YouTube : “J’en ai marre que les gens trollent à quoi je ressemble.

« En fait, ce n’est pas juste. Vous me traitez d’homme.

Coco a annulé sa soirée au club Amnesia après s’être fâchée avec les commentaires.

Elle a poursuivi : « Ce n’est pas juste et ce n’est pas bien.

«Je veux dire, pourquoi est-ce que je fais défiler une vidéo et lis des commentaires, et tout le monde dit à quel point mon ami est beau, puis me rabaisse.

“Coco ‘Tu as l’air si moche’ ou ‘Comment cette fille est-elle arrivée sur Love Island?’

Elle a ajouté: “Ce n’est pas juste, et c’est arrivé au point où je ne veux plus sortir ce soir maintenant parce que j’ai envie de merde à propos de tous ces commentaires.”

Coco est entré dans la villa en tant que bombe Casa Amor le jour 27.

Andrew Le Page s’est rapidement pris d’affection pour le graphiste, et ils ont fini par devenir intimes ensemble.

Le couple a formé un partenariat dans le recouplage et Coco l’a volé à sa partenaire de longue date Tasha.

Cependant, l’agent immobilier ne pouvait ignorer ses sentiments pour le mannequin et il est rapidement revenu vers elle.

La brune a révélé qu’Andrew avait sucé son mamelon lors d’une séance coquine sous les draps.

Andrew s’est ensuite ouvert à Tasha sur ce qui s’était passé en disant: «Avec Coco, nous nous sommes embrassés au lit ou quoi que ce soit. Je ne pensais pas qu’il y avait beaucoup plus.

«Elle a dit aux gars que je lui ai sucé les seins ou autre chose. Je lui ai léché le t * t ou quoi que ce soit. Et avant que cela ne vienne de quelqu’un d’autre, je voulais vous le dire.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’avait pas avoué plus tôt, il a insisté: «Je ne m’en souvenais pas. Beaucoup de conneries me passaient par la tête. Je n’utilise pas cela comme une excuse.

Coco a été largué de l’île après 12 jours, tandis qu’Andrew et Tasha se sont classés quatrièmes dans l’émission.

La beauté brune a dit que c’était tellement foutu ce qu’elle a traversé[/caption]

Coco a fait l’éloge de Jesy en tant que “femme incroyable” après lui avoir envoyé un message touchant[/caption]