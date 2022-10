Coco Lodge de Love Island claque les “taureaux ** t” des co-stars et affirme qu’AUCUN d’entre eux ne cherchait l’amour

La star de LOVE Island, Coco Lodge, a critiqué les “bulls ** t” de ses co-stars car elle prétend qu’AUCUN d’entre eux ne cherchait l’amour dans la série.

Le candidat à la télé-réalité – qui est devenu célèbre grâce à l’émission de rencontres ITV2 cet été – s’est rendu sur Instagram pour frapper les Islanders.

Coco a dénoncé ses co-stars dans l'émission ITV

Coco, 27 ans, a été interrogée par ses fans lors d’une séance de questions-réponses lundi pour savoir si elle “regrettait” d’être allée sur Love Island cette année.

“Est-ce que tu regrettes d’être allé sur Love Island?” a demandé un fan. “Voulez-vous changer quelque chose au sujet de votre temps passé sur le spectacle?”

Coco a répondu: “Je veux dire, oui et non. J’ai eu des opportunités incroyables depuis la série et j’ai une plate-forme sur laquelle je peux aider à inspirer vos filles, ce que je voulais de la série.

Elle a ensuite dénoncé ses anciennes co-stars en poursuivant: “Quiconque dit qu’il est parti pour Love est un menteur.

“En tant que” méchant “de cette saison, j’ai dû faire face à BEAUCOUP de taureaux ** t du public et de la distribution et je pense que certains d’entre eux sont toxiques.”

Cela vient après que Coco a récemment averti les futurs candidats de Love Island des raisons pour lesquelles ils ne devraient JAMAIS vouloir être une fille de Casa Amor.

Cet été, Coco a fait sensation dans l’émission de rencontres après son badinage explosif avec l’éventuel finaliste Andrew Le Page.

La bombe glamour est surtout connue pour avoir fait l’objet de la tristement célèbre réplique d’Andrew selon laquelle “il lui a léché le t * t ou autre chose”.





Depuis lors, Coco a averti pourquoi elle ne conseillerait jamais à personne d’entrer dans la série de la même manière qu’elle l’a fait, la qualifiant d ‘”injuste”.

Elle a déclaré: “Vous ne me reverrez jamais dans la casa amor, le grand public déteste tellement les filles de la casa sans raison et vous n’obtenez pas la même opportunité ou la même réponse que le reste de la distribution, ce qui semble injuste et est une honte!”

Cependant, Coco a déclaré qu’elle envisagerait d’entrer à nouveau dans l’émission en tant qu’original, mais en disant: “J’y retournerais à 100% en tant que bombe ou OG ou faire une autre émission.”

Ailleurs, Coco a récemment repris ses histoires sur Instagram alors qu’elle s’effondrait en larmes après que des trolls l’aient traitée d'”homme”.

La favorite de la télé-réalité a déclaré aux fans qu’elle était dévastée par les insultes alors qu’elle passait ses vacances à Ibiza avec son compatriote de Casa Amor, Cheyanne Kerr.

Elle a retenu ses larmes en disant à ses fans sur YouTube : “J’en ai marre que les gens trollent à quoi je ressemble. Ce n’est en fait pas juste. Vous me traitez d’homme.