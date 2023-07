Coco Lee, ‘Mulan’, chanteur de ‘Crouching Tiger, Hidden Dragon’, est mort à 48 ans

Cette histoire parle de suicide. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des pensées suicidaires, veuillez contacter Suicide & Crisis Lifeline au 988 ou 1-800-273-TALK (8255).

La star de « Mulan » Coco Lee, qui a également chanté la chanson « Reflection » dans la version mandarin du film Disney de 1998, ainsi que des chansons des bandes sonores « Crouching Tiger, Hidden Dragon » et « Runaway Bride », est décédée. Elle avait 48 ans.

Les sœurs de Lee ont confirmé sur les réseaux sociaux que le chanteur avait tenté de se suicider au cours du week-end et avait été transporté d’urgence à l’hôpital. Ils ont dit qu’elle était dans le coma et qu’elle est décédée mercredi.

« Avec une grande tristesse, nous sommes ici [to] annonce la nouvelle la plus dévastatrice : CoCo souffrait de dépression depuis quelques années mais son état s’est considérablement détérioré au cours des derniers mois. Bien que CoCo ait cherché de l’aide professionnelle et ait fait de son mieux pour lutter contre la dépression, malheureusement, ce démon en elle a pris le dessus », ont écrit ses sœurs Carol et Nancy sur leurs comptes de réseaux sociaux.

Ils ont ajouté que cette année marque la 30e année de sa carrière de chanteuse, en disant : « Au cours des 29 dernières années, elle a remporté d’innombrables éloges internationaux avec des chansons les plus vendues et a laissé au public une impression étonnante de ses excellentes performances live. CoCo est également connue d’avoir travaillé sans relâche pour ouvrir un nouveau monde aux chanteurs chinois sur la scène musicale internationale, et elle a tout fait pour briller pour les Chinois. Nous sommes fiers d’elle ! »

Lee, qui a exprimé le personnage principal dans la version mandarin du classique animé de Disney « Mulan », est née Ferren Lee à Hong Kong en 1975 et a déménagé à San Francisco avec sa famille lorsqu’elle était enfant.

Elle est allée au collège et au lycée aux États-Unis et a fréquenté l’UC Irvine avant de faire sa percée sur la scène musicale chinoise, selon le Hollywood Reporter.

Lee est devenue une pop star chinoise dans les années 1990, sortant des albums en mandarin, en cantonais et en anglais, et elle a également chanté les tubes anglais « Before I Fall in Love » de la bande originale de « Runaway Bride » et « A Love Before Time » de « Crouching Tigre, Dragon Caché. » Elle a également été la première chanteuse chinoise à pénétrer le marché américain, et sa chanson anglaise « Do You Want My Love » s’est classée n ° 4 sur le palmarès Hot Dance Breakouts de Billboard en décembre 1999.

Elle a épousé l’homme d’affaires canadien Bruce Rockowitz en 2011 et était la belle-mère de ses deux filles.

Lee a écrit un post poignant sur Instagram le dernier réveillon du Nouvel An, écrivant en partie: « LOVE & FAITH ~ mes 2 mots préférés que je porte fortement dans mon cœur et dont j’avais désespérément besoin pour traverser cette année incroyablement difficile. La vie semblait parfois insupportable mais je a adapté l’attitude d’une « femme guerrière » pour les affronter sans crainte, mais a toujours eu le plus grand sourire et de gros rires ! La force, le courage et la bravoure sont en chacun de nous, alors utilisez-les. »

Elle a ajouté à l’époque que son « objectif » pour 2023 était de partager comment elle « a fait face à des obstacles majeurs qui ont changé sa vie et parvient toujours à garder une attitude positive. Je suis heureuse de dire que je vis enfin le vrai moi. C’est le meilleur sentiment n Je suis reconnaissant tous les jours d’être en vie et de pouvoir partager mes pensées avec vous. Mes chers amis… Be U et Live U !

Ses sœurs ont fait écho à ces mots mercredi, demandant à ses fans de « partager son sourire éclatant, traiter les gens avec sincérité et transmettre la gentillesse et l’amour à tous ceux qui nous entourent, et poursuivre le souhait de CoCo de laisser tout le monde ressentir son amour et son bonheur ».

Ils ont ajouté : « Bien que CoCo ne reste pas longtemps dans le monde, ses rayons de lumière dureront pour toujours ! »

L’Associated Press a contribué à ce rapport