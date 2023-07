Coco Lee, chanteuse pop dont la carrière s’est étendue sur deux continents, décède à 48 ans

L’artiste a fait une dépression et est décédée par suicide, ont déclaré les sœurs aînées de Mme Lee, Carol et Nancy Lee, dans un communiqué.

Coco Lee, une chanteuse et compositrice née à Hong Kong qui a grandi en Californie et dont la carrière s’est étendue sur deux continents, est décédée le 5 juillet dans un hôpital près de chez elle à Hong Kong. Elle avait 48 ans.

Née Ferren Lee à Hong Kong le 17 janvier 1975, Mme Lee a grandi à San Francisco avec sa mère et ses frères et sœurs après la mort de son père. Elle a brièvement fréquenté l’Université de Californie à Irvine, mais est partie pour se concentrer sur sa carrière de chanteuse en plein essor. Elle a été la première finaliste d’un concours annuel de chant organisé par le diffuseur TVB à Hong Kong et a sorti son premier album en 1994 à l’âge de 19 ans.

Mme Lee a d’abord commencé comme chanteuse de musique populaire en mandarin – connue sous le nom de Mandopop – et s’est ensuite diversifiée pour sortir des albums en cantonais et en anglais au cours de ses près de 30 ans de carrière. Elle était surtout connue pour ses performances en direct, mais son enregistrement en anglais de « Do You Want My Love » s’est classé n ° 4 sur le palmarès Hot Dance Breakouts de Billboard en décembre 1999.